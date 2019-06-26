Зеленский зарегистрировал неотложный закон о снижении стоимости электроэнергии
26 июня, 2019, 20:59
Зеленский подал в Верховную Раду законопроект №10401 о снижении стоимости электроэнергии
Проект закона размещен на сайте Верховной Рады.
Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №10401 о внесении изменений в некоторые законы Украины по снижению стоимости электроэнергии.
Сейчас текст проекта закона отсутствует на сайте Рады.
Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП), утвердила решения, необходимые для запуска нового рынка электроэнергии. Так, регулятор принял решение для запуска с 1 июля нового рынка электроэнергии.
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