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Espreso.tvОбществоЗеленский зарегистрировал неотложный закон о снижении стоимости электроэнергии

Зеленский зарегистрировал неотложный закон о снижении стоимости электроэнергии

Зеленский подал в Верховную Раду законопроект №10401 о снижении стоимости электроэнергии

Проект закона размещен на сайте Верховной Рады.

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №10401 о внесении изменений в некоторые законы Украины по снижению стоимости электроэнергии.

Сейчас текст проекта закона отсутствует на сайте Рады.

Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП), утвердила решения, необходимые для запуска нового рынка электроэнергии. Так, регулятор принял решение для запуска с 1 июля нового рынка электроэнергии.

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