Зеленский назначил постоянного представителя в Крыму
26 июня, 2019, 12:27
Президент Владимир Зеленский назначил постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым
Соответствующий указ №454 / 2019 обнародован на сайте администрации президента.
"Назначить Кориневич Антона Александровича постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым", - говорится в указе.
Кориневич является доцентом кафедры международного права Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
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