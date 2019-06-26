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Espreso.tvОбществоЗеленский назначил постоянного представителя в Крыму

Зеленский назначил постоянного представителя в Крыму

Президент Владимир Зеленский назначил постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым

Соответствующий указ №454 / 2019 обнародован на сайте администрации президента.

"Назначить Кориневич Антона Александровича постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым", - говорится в указе.

Кориневич является доцентом кафедры международного права Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

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