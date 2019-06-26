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Espreso.tvОбществоВ оккупированном Крыму татары отмечают день флага

В оккупированном Крыму татары отмечают день флага

26 июня крымские татары отмечают день национального флага. Отмечать будут не только в Крыму и на материковой части Украины, но и по всему миру

Об этом сообщает Крим.Реалии.

В Киеве планируется открытие выставки, автопробег, конкурс детского рисунка, выступление спикеров и торжественное шествие по Крещатику.

В Крыму запланированы как мероприятия, организованные российскими властями Крыма, так и частные инициативы независимых крымскотатарских активистов.

Датой празднования был выбран первый день второго Курултая крымскотатарского народа - дословно "Крымскотатарского национального съезда", который прошел 26-27 июня в Симферополе в 1991 году. Флаг крымских татар - полотно небесного цвета с изображенным на нем знаком - тамгой - золотого цвета.

  • Напоминаем, 30 апреля в Крыму после обыска задержали крымского татарина
  • 30 апреля российские силовики с автоматами пришли в дома крымских татар под Симферополем, в частности, обыски прошли в доме активиста Ролана Османова, ранее выходил на одиночный пикет против "реставрации" Ханского дворца и поддерживал захваченных в Керченском проливе украинских моряков.
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