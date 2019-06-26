В Киеве задержали "ветерана боевых действий" ЛНР ", который руководил Луганским ликеро-водочным заводом
26 июня, 2019, 10:54
Задержанный - заместитель директора и сын владельца Луганского ликероводочного завода "Луга-Нова"
Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.
"Вместе с СБУ задержали гражданина Дмитрия Держака, заместителя директора и сына владельца ЛЛВЗ Луга-Нова - одного из основных спонсоров террористов из" ЛНР ", - написал Луценко.
Отмечается, что проживал в Киеве с удостоверением "ветерана боевых действий ЛНР".
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