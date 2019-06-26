В Киеве задержали "ветерана боевых действий" ЛНР ", который руководил Луганским ликеро-водочным заводом

26 июня, 2019, 10:54

Задержанный - заместитель директора и сын владельца Луганского ликероводочного завода "Луга-Нова"

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.

"Вместе с СБУ задержали гражданина Дмитрия Держака, заместителя директора и сына владельца ЛЛВЗ Луга-Нова - одного из основных спонсоров террористов из" ЛНР ", - написал Луценко.

Отмечается, что проживал в Киеве с удостоверением "ветерана боевых действий ЛНР".