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Espreso.tvОбществоВ Киеве задержали "ветерана боевых действий" ЛНР ", который руководил Луганским ликеро-водочным заводом

В Киеве задержали "ветерана боевых действий" ЛНР ", который руководил Луганским ликеро-водочным заводом

Задержанный - заместитель директора и сын владельца Луганского ликероводочного завода "Луга-Нова"

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.

"Вместе с СБУ задержали гражданина Дмитрия Держака, заместителя директора и сына владельца ЛЛВЗ Луга-Нова - одного из основных спонсоров террористов из" ЛНР ", - написал Луценко.

Отмечается, что проживал в Киеве с удостоверением "ветерана боевых действий ЛНР".

 

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