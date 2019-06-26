В Конгрессе США собираются запретить Трампу воевать с Ираном без разрешения
26 июня, 2019, 10:53
В Конгресс США внесли законопроект о поправках в закон о национальной обороне, которые предусматривают запрет на финансирование военного удара по Ирану без предварительного одобрения законодательным органом
Об этом сообщает The Hill .
В законопроекте говорится, что финансирование военных операций против Ирана не будет пока США не объявят войну Тегерана. Авторы документа - конгрессмены Ро Ханна и Мэтт Гетц.
- Напомним, Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением в ответ на новые атаки. По словам президента США, в случае новой атаки Тегерана против Соединенных Штатов, ответ Вашингтона будет мощным вплоть до уничтожения. Он добавил, что Иран не понимает реального положения вещей.
- Утром 20 июня в Иране заявили об уничтожении беспилотного летательного аппарата Соединенных Штатов в южной провинции Хормозган. Иранские военные утверждали, что беспилотник вошел в воздушное пространство страны.
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