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Espreso.tvОбществоВ Конгрессе США собираются запретить Трампу воевать с Ираном без разрешения

В Конгрессе США собираются запретить Трампу воевать с Ираном без разрешения

В Конгресс США внесли законопроект о поправках в закон о национальной обороне, которые предусматривают запрет на финансирование военного удара по Ирану без предварительного одобрения законодательным органом

Об этом сообщает The Hill .

В законопроекте говорится, что финансирование военных операций против Ирана не будет пока США не объявят войну Тегерана. Авторы документа - конгрессмены Ро Ханна и Мэтт Гетц.

  • Напомним, Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением в ответ на новые атаки. По словам президента США, в случае новой атаки Тегерана против Соединенных Штатов, ответ Вашингтона будет мощным вплоть до уничтожения. Он добавил, что Иран не понимает реального положения вещей.
  • Утром 20 июня в Иране заявили об уничтожении беспилотного летательного аппарата Соединенных Штатов в южной провинции Хормозган. Иранские военные утверждали, что беспилотник вошел в воздушное пространство страны.
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