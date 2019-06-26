Украинский тренер рассказал, когда восстановит карьеру

26 июня, 2019, 12:31

Экс-наставник "Зари" Юрий Вернидуб рассказал, когда восстановит карьеру

Об этом сообщает "Команда №1.

Вернидуб покинул пост главного тренера луганского клуба в конце мая этого года. Сейчас украинский специалист находится в поисках нового места работы, поэтому он рассказал, когда планирует вернуться к тренерской деятельности.

По словам специалиста, он неделю провел с женой в Турции.

"Потом еще три дня выезжал в Европу на переговоры, где пообщался с серьезными людьми. Сказал, что в данный момент мне нужен месяц-другой отдыха. Затем уже ближе к осени, после квалификационных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы буду готов рассматривать варианты . Может быть, к октябрю снова начну работать. Для меня важно, чтобы клуб был амбициозным и, декларируя серьезные задачи, подкреплял их делами. Звонков из Ювентуса не жду, но, в принципе, открыт для любых предложений. Хотя, варианты с России рассматривать не планирую. Пока между нашими странами ничего не изменится - так точно. А это, как мне кажется, в ближайшее время не произойдет ", - заявил Вернидуб.

Юрия Вернидуба на посту главного тренера Зари сменил экс-наставник Вердера Виктор Скрипник.