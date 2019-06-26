Украина потратила на суды с Коломойским 600 млн, - СМИ

26 июня, 2019, 13:31

Судебные процессы по инициативе Игоря Коломойского против Украины в борьбе за ПриватБанк обошлись в 2018 году государству в 600 млн гривен

Об этом сообщает Нb Бизнес.

По информации издания, судебные процессы по инициативе Игоря Коломойского против Украины в борьбе за ПриватБанк, в 2018 году стоили государству 600 млн гривен.

Однако, "вторая сторона судебных процессов несет примерно такие же расходы на суды", - сообщил эксперт на юридическом рынке.

По словам заместителя председателя правления ПриватБанка Галины Пахачук, сейчас по Привате проходит 600 ключевых судебных процессов.

"ПриватБанк и государство в лице Национального банка и Министерства финансов пытаются достучаться до судов всех юрисдикций, где бы можно было добиться справедливости. Есть менее знаковые - их 4800, а в целом, если учитывать наших розничных клиентов - 238 тыс судебных процессов, то есть это фактически 60% судебных исков всей банковской системы по разным производствами ", - сообщила Галина Пахачук.

Судебные процессы по ПриватБанку проходят в Украине, Европе (Лондон, Женева, Кипр) и США.