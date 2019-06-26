//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУкраина потратила на суды с Коломойским 600 млн, - СМИ

Украина потратила на суды с Коломойским 600 млн, - СМИ

Судебные процессы по инициативе Игоря Коломойского против Украины в борьбе за ПриватБанк обошлись в 2018 году государству в 600 млн гривен

Об этом сообщает Нb Бизнес.

По информации издания, судебные процессы по инициативе Игоря Коломойского против Украины в борьбе за ПриватБанк, в 2018 году стоили государству 600 млн гривен.

Однако, "вторая сторона судебных процессов несет примерно такие же расходы на суды", - сообщил эксперт на юридическом рынке.

По словам заместителя председателя правления ПриватБанка Галины Пахачук, сейчас по Привате проходит 600 ключевых судебных процессов.

"ПриватБанк и государство в лице Национального банка и Министерства финансов пытаются достучаться до судов всех юрисдикций, где бы можно было добиться справедливости. Есть менее знаковые - их 4800, а в целом, если учитывать наших розничных клиентов - 238 тыс судебных процессов, то есть это фактически 60% судебных исков всей банковской системы по разным производствами ", - сообщила Галина Пахачук.

Судебные процессы по ПриватБанку проходят в Украине, Европе (Лондон, Женева, Кипр) и США.

  • Хозяйственный суд Киева решил объединить в одно все пять производств , открытых по искам экс-владельца ПриватБанка Игоря Коломойского к Нацбанку Украины и ПриватБанка о законности пяти кредитных договоров и его личного поручительства за ними.
  • 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров Украины о неправомерности национализации "ПриватБанка".
  • 20 апреля Печерский районный суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка на 9,2 млрд грн.
  • Коломойский окончательно проиграл суды Нацбанка на 2,6 млрд грн
  • Хозяйственный суд Киева перенес рассмотрение дела о продаже акций ПриватБанка Министерству финансов в пределах национализации
  • 13 июня Нацбанк пожаловался на судей , вынесших решение о ПриватБанка в Высший совет правосудия.
  • 14 июня Верховный суд Украины отказался удовлетворить жалобу ПриватБанка и признал законным взыскание с банка в пользу бывших совладельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова 25 млн грн.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

26 июня, 2019 среда

больше новостей

26 июня, 2019 среда

25 июня, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать