Украина получила 90 млн евро инвестиций в зеленую энергетику от немецких банков

26 июня, 2019, 10:00

Зеленая энергетика получила очередные инвестиции из-за рубежа

Консорциум из трех немецких банков предоставляет 90 мн евро кредита на строительство второй очереди Приморского ветровой электростанции, которая входит в состав Украинской компании ДТЭК ВИЭ. Сейчас на объекте готова инфраструктура и уже осуществляется монтаж первых ветротурбин. Запустить станцию планируют в сентябре этого года.

"Очень важно когда западные банки начинают инвестировать в Украину. Это более дешевые кредиты, это доверие к Украине, и это более экономически целесообразные проекты. Я думаю, что за ветроэнергетикой в Украине, вообще за возобновляемой энергетикой, большое будущее ", - комментирует ситуацию Председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков.

На второй очереди Приморского ВЭС установят 26 ветровых турбин. Общая сумма инвестиций - более 150 млн евро. Суммарно станция будет производить до 700 млн киловатт электроэнергии ежегодно. Этого хватит для обеспечения электричеством 350-ти тысяч домохозяйств.

"Получение этих инвестиций означает, что инвесторы верят в Украину и понимают страна продолжит курс на более активное развитие зеленой энергетики. Мы уже эксплуатируем первую очередь Приморской ветроэлектростанции. Она заработала в феврале этого года. И также была построена с привлечением внешних инвестиций на сумму 90 млн евро ", - заявляет Генеральный директор Филлип Лекебуш.

Работа двух очередей Приморской ВЭС позволит уменьшить выбросы углекислого газа в атмосферу на 700 тыс тонн в год. А еще это развитие инфраструктуры региона и создание новых рабочих мест.

"Главное, когда мы развиваем ветроэнергетические проекты, и вообще возобновляемую энергетику, мы инвестируем в депрессивные регионы Украины. Регионы, которые раньше были в упадке, не имели денег, сегодня имеют дополнительные деньги для того, чтобы развивать свою инфраструктуру ", - говорит Андрей Конеченков

В 2017 году в Украине было построено 300 МВт зеленых мощностей, в 2018-м - 813. А только за первый квартал этого года этот показатель составлял 861 мегаватт, больше чем за весь 2018-й! Благодаря привлечению инвестиций в Украину происходит стремительное развитие чистой энергетики. Чистая энергия - это энергетическая независимость государства, улучшение экономики, экологии и благосостояния общин.