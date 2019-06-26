Синоптик рассказала о свежей погоде, дождях и ветре в четверг
Об этом синоптик Наталья Диденко написала в своем Telegram-канале.
Отмечается, что на Востоке, на значительной части Юга преобладать сухая погода.
Температура воздуха, как правило, перед фронтом, подскакивает, поэтому в четверг ожидается в течение дня + 25 + 30 градусов, на юге и востоке + 28 + 33 градуса.
После прохождения фронта, в его тылу, уже в пятницу жара в Украине начнет стремительно падать и температура воздуха снизится до + 20 + 25 градусов.
В Киеве 27-го июня предусматриваются кратковременные грозовые дожди, возможны шквалы и град. Температура воздуха завтра еще будет достигать 29 градусов, а уже в пятницу в столице похолодает до + 20 + 22 градусов.
"Важный нюанс! Завтра в Украине, кроме юга и востока, ожидается сильный северо-западный ветер, осторожно.
На выходные свежая погода удержится ", - добавила синоптик.
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