Сутки на Донбассе: ранены семь украинских военных

26 июня, 2019, 07:19

25 июня вооруженные формирования Российской Федерации 32 раза нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Из них пять раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 19 раз обстрелял позиции Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции были обстреляны 13 раз.

За минувшие сутки пять украинских военнослужащих получили ранения, еще двое - боевое травмирования. По данным разведки, 25 июня двух оккупантов получили ранения.

С начала текущих суток враг девять раз обстрелял позиции Объединенных сил.