Суд выпустил из-под стражи генерала СБУ, обвиняемого в разгоне Майдана и убийстве активистов

26 июня, 2019, 16:35

Обвиняемого по делу штурма Майдана Александра Щеголева отпустили под круглосуточный домашний арест

Об этом сообщает Insider.

На экс-начальника управления СБУ в Киеве и области Александра Щеголева положили обязанность носить электронное средство контроля.

Судья отметил, что данное постановление суда апелляционному обжалованию не подлежит.

В начале заседания защитники просили изменить Щеголеву меру пресечения на любую, не связанную с содержанием под стражей.

Адвокат Рыбин заявил, что никаких рисков не существует. Он ссылался на два недавних решения Конституционного суда, в частности о возможности обвиняемым обжаловать каждую меру пресечения.

В то же время прокурор Супрун акцентировал, что не предоставлено никакой информации, которая бы опровергала риски.

"Я хочу обратить внимание на циничность подхода защиты к исследованию эфира телеканала. Я хочу напомнить, что мы имели возможность смотреть в онлайн-режиме факты совершения преступлений. Мы видели разные последствия действий спецназовцев", - сказал он.

Однако Шевченковский суд постановил удовлетворить ходатайство стороны защиты. Суд изменил меру пресечения Щеголеву на круглосуточный домашний арест.

Прокурор сказал, что на Щеголева будут возложены все предусмотренные нормами обязанности, включая ношение электронного браслета. Щеголев уже сегодня выйдет из СИЗО.

Суд продолжил исследования видеодоказательств, в частности завершил просмотр эфира "5 канала". Прокурор обратил внимание, что на видео изображена фаза активного наступления на свободное собрание граждан. С громкоговорителя звучало сообщение тогда к женщинам и детям о том, что на Майдане в Киеве будет проводиться антитеррористическая операция.

На видео также видно, как "беркутовцы" бросали камни в активистов Майдана. Зафиксировано также применение водометов к активистам.

Прокурор отметил, что на видеозаписи телеэфира видно, как протестующие защищали себя. "Когда правоохранители на Майдане начали применять помповые ружья, люди начали защищаться всеми возможными подручными средствами", - говорит прокурор Александр Супрун.

Адвокат Валентин Рыбин возразил по поводу наступления правоохранителей на активистов. Мол, на видео нет этого момента.

"Мы смотрим кино, Ваша честь. И ничего больше", - заявил он.

"Всем этим пренебрегали руководители штабов, в том числе Щеголев. Впоследствии уже были погибшие. Об этом сообщали уже все СМИ. Но не было остановки штурма. Более того - они применяли уже все подразделения спецподразделений", - акцентировал прокурор.

Александра Щеголева обвиняют в организации и осуществлении силового штурма протестующих на Майдане и инкриминируют убийство 10 человек и ранение 124. Щеголев был взят под стражу 20 августа 2015 г. В деле экс-чиновника 117 томов. Если его вину докажут, ему грозит пожизненное заключение.