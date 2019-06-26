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Espreso.tvОбществоСуд разрешил гендиректору "Укрстроя" Майбороде снять электронный браслет, - Шабунин

Суд разрешил гендиректору "Укрстроя" Майбороде снять электронный браслет, - Шабунин

Олег Майборода
фото: Mind.ua
Апелляционный суд разрешил гендиректору компании "Укрбуд Девелопмент" Олегу Майбороде не носить электронный браслет

Об этом сообщил в Twitter руководитель ОО "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин.

"Адвокаты Майбороды принесли какое-то медицинское заключение о том, что их клиент имеет болезни, которые усиливаются из-за ношения браслета (!!). Британские ученые нервно курят ...", - говорит активист.

По данным НАБУ, пишет Шабунин, Майборода с сообщниками на афере с квартирами для Нацгвардии "развел" государство на 81 млн грн.

"Раньше" тяжелобольной "Майборода купил себе Lamborghini за 300 тыс евро. Только за одну растаможку он уплатил 3,5 млн грн. И при этом ему присуждают залог в 2 млн грн", - заявил Шабунин.

 

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