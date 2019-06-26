Суд разрешил гендиректору "Укрстроя" Майбороде снять электронный браслет, - Шабунин
Об этом сообщил в Twitter руководитель ОО "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин.
"Адвокаты Майбороды принесли какое-то медицинское заключение о том, что их клиент имеет болезни, которые усиливаются из-за ношения браслета (!!). Британские ученые нервно курят ...", - говорит активист.
По данным НАБУ, пишет Шабунин, Майборода с сообщниками на афере с квартирами для Нацгвардии "развел" государство на 81 млн грн.
"Раньше" тяжелобольной "Майборода купил себе Lamborghini за 300 тыс евро. Только за одну растаможку он уплатил 3,5 млн грн. И при этом ему присуждают залог в 2 млн грн", - заявил Шабунин.
Апелляционный суд разрешил гендиректору Укрстроя Майбороде не носить электронный браслет. Адвокаты Майбороды принесли какое-то медицинское заключение о том, что их клиент имеет болезни, которые усиливаются из-за ношения браслета (!!). Британские ученые нервно курят .... pic.twitter.com/sSqthLVunm- ГПК / Шабунин (@Shabunin) 25 июня 2019
По данным НАБУ, эти "тяжелобольные" на афере с квартирами для Нацгвардии развели государство на 81 млн грн. Ранее "тяжелобольной" Майборода купил себе Lamborghini за 300 000 евро. Только за одно растаможка он уплатил 3500000 грн. И при этом ему присуждают залог в 2 млн грн ...- ГПК / Шабунин (@Shabunin) 25 июня 2019
Читайте также
-
24 июня, 2019 Виталий Портников: Это может быть сессия позора
-
-
-
20 июня, 2019 Виталий Портников: Сделка Трампа и Путина возможна
-
20 июня, 2019 Думай и богатей - 5 книг о том, как достичь успеха
Читайте также
-
-
-
20 июня, 2019 Виталий Портников: Сделка Трампа и Путина возможна