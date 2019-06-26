Суд поддержал отказ ЦИК регистрировать коммунистов, но отказался снять Бойко

26 июня, 2019, 22:55

КПУ не будет в перечне кандидатов на парламентских выборах, а регистрация Юрия Бойко в силе

Об этом говорится в решении суда.

Шестой апелляционный административный суд поддержал Центральную избирательную комиссию в отказе регистрировать кандидатов в народные депутаты на внеочередные выборы в Верховную Раду от Коммунистической партии Украины (КПУ).

КПУ просила признать противоправным и отменить постановление ЦИК об отказе в регистрации кандидатов в народные депутаты, включенных в избирательный список Коммунистической партии в общегосударственном многомандатном избирательном округе, а также одномандатном.

Суды Шестого ААС отказали в удовлетворении иска, поскольку обжалуемое постановление соответствует требованиям действующего законодательства.

Вместе с тем, суд отказал в удовлетворении иска о снятии с парламентских выборов соучредителя политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко.

Еще до начала заседания было понятно, что "данный иск носит заказной характер и направлен исключительно на попытку помешать участию наиболее рейтинговой оппозиционной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и ее основателя Юрия Бойко во внеочередных парламентских выборах".

"Женщина из Одессы требовала признать, что Юрий Бойко является руководителем другой партии, и на этом основании отменить постановление ЦИК о его регистрации кандидатом в народные депутаты Украины", - пояснил юрист Александр Пузанов.

Он подчеркнул, что никаких правовых оснований для удовлетворения иска не было.

"Иск абсолютно безосновательный. Юрий Бойко , согласно государственному реестру, является сопредседателем партии "Оппозиционная платформа - За жизнь ". Эти данные достоверны, соответственно, в ЦИК были все законные основания, чтобы зарегистрировать его в качестве кандидата в народные депутаты", - подчеркнул Пузанов .

"Ни старой власти, ни уже новой не дает покоя уверенная позиция нашей политической силы. Идет тихое скатывание уже не к политической, а к правовой проституции. Но у них ничего не получится, потому что люди знают и понимают, кто за этим стоит, и 21 июля они сделают свой выбор", - подчеркнул Василий Нимченко.

В партии не исключили появления еще "какого-либо решения сельского суда о том, что Бойко является членом другой политсилы", но относятся к этому спокойно.

"Мы относимся к этому спокойно, потому что все эти попытки обречены на провал. Мы будем защищать Юрия Бойко, правда и справедливость на нашей стороне, потому убежден, что как мы победили сегодня, так победим и во всех других процессах, которые, возможно, появятся ", - сказал Пузанов.