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Espreso.tvОбществоСША выделяют $ 4 млн на военные склады в Украине

США выделяют $ 4 млн на военные склады в Украине

США и Украина подписали меморандум о предоставлении Соединенными Штатами помощи Киеву в сфере хранения боеприпасов

Об этом сообщает посольство Украины в США.

Меморандум предусматривает выделение американской стороной не менее $ 4 млн на улучшение защищенности военных складов в Украине.

Средства будут потрачены на строительство шести хранилищ боеприпасов для Министерства обороны в последующие два года.

Документ подписали и.о. директора Департамента международной безопасности МИД Украины Руслан Нимчинский и помощник госсекретаря США по военно-политическим вопросам Кларк Купер в присутствии посла Украины в США Валерия Чалого.

Как заявили в Государственном департаменте США, проект повысит безопасность складов боеприпасов Украины, а также приблизит Украину к достижению стандартов НАТО и международных стандартов физической безопасности и управления арсеналом.

 

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