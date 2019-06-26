США выделяют $ 4 млн на военные склады в Украине
Об этом сообщает посольство Украины в США.
Меморандум предусматривает выделение американской стороной не менее $ 4 млн на улучшение защищенности военных складов в Украине.
Средства будут потрачены на строительство шести хранилищ боеприпасов для Министерства обороны в последующие два года.
Документ подписали и.о. директора Департамента международной безопасности МИД Украины Руслан Нимчинский и помощник госсекретаря США по военно-политическим вопросам Кларк Купер в присутствии посла Украины в США Валерия Чалого.
Как заявили в Государственном департаменте США, проект повысит безопасность складов боеприпасов Украины, а также приблизит Украину к достижению стандартов НАТО и международных стандартов физической безопасности и управления арсеналом.
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