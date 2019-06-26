Сестры Савченко собрались в Раду по мажоритарке в Донецкой области
26 июня, 2019, 10:25
Народный депутат Украины Надежда Савченко и ее сестра будут Вера баллотироваться в парламент на одномандатных избирательных округах в Донецкой области
Об этом Надежда Савченко написала в Facebook.
"Партия" Общественно-политическая платформа Надежды Савченко "будет представлена в избирательном процессе. Политсила выдвигает 7 мажоритарных кандидатов, в том числе 4 по Донецкой области", - говорится в сообщении.
Надежда Савченко зарегистрировано кандидатом от округа № 51 в поселке Зайцево.
Ее сестра Вера (одновременно и руководитель избирательного штаба партии) будет избираться от округа № 45 (Авдеевка и Ясиноватский район).
Читайте также
-
24 июня, 2019 Виталий Портников: Это может быть сессия позора
-
-
-
20 июня, 2019 Виталий Портников: Сделка Трампа и Путина возможна
-
20 июня, 2019 Думай и богатей - 5 книг о том, как достичь успеха
Читайте также
-
-
-
20 июня, 2019 Виталий Портников: Сделка Трампа и Путина возможна