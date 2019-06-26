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Espreso.tvОбществоСестры Савченко собрались в Раду по мажоритарке в Донецкой области

Сестры Савченко собрались в Раду по мажоритарке в Донецкой области

Народный депутат Украины Надежда Савченко и ее сестра будут Вера баллотироваться в парламент на одномандатных избирательных округах в Донецкой области

Об этом Надежда Савченко написала в Facebook.

"Партия" Общественно-политическая платформа Надежды Савченко "будет представлена в избирательном процессе. Политсила выдвигает 7 мажоритарных кандидатов, в том числе 4 по Донецкой области", - говорится в сообщении.

Надежда Савченко зарегистрировано кандидатом от округа № 51 в поселке Зайцево.

Ее сестра Вера (одновременно и руководитель избирательного штаба партии) будет избираться от округа № 45 (Авдеевка и Ясиноватский район).

 

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