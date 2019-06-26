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Espreso.tvОбществоРеинтеграция крымчан и коммуникация с Зеленским: новый постпред президента в Крыму рассказал о приоритетах

Реинтеграция крымчан и коммуникация с Зеленским: новый постпред президента в Крыму рассказал о приоритетах

Новоназначенный постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым Антон Кориневич рассказал о своих приоритетах на новой должности

Об этом он сообщил в эфире Радио "Крым.Реалии".

Кориневич отметил, что главным вопросом станут крымчане и их комфорт в отношениях с Украиной.

"Мне очень нравится месседж господина президента о том, что мы реинтегрируем не только территории, мы, прежде всего, реинтегрируем людей. И это, я думаю, очень правильно, особенно в ситуации с АРК, когда мы временно потеряли контроль над территорией, хотя это, безусловно, территория Украины. Это нам говорит и национальное право, и международное право ", - сказал он.

Новый постпред президента акцентировал на формировании "крымской повестки дня" для президента Украины и аналитической работе по сбору информации.

"Постоянный представитель президента в АРК должен быть полноценным членом команды, который может доносить важные месседжи, который может выносить важные вопросы на повестку дня. Он и его команда должны обеспечивать крымскую повестку дня для президента. Он должен говорить и формировать вопросы внешней политики, внутренней политики , международного права, что, безусловно, тоже важно. Потому что у нас есть государство-оккупант, которое нарушает все возможные нормы международного права в Крыму. Это также определенная роль аналитического центра, сбора материалов ", - пояснил Кориневич.

Среди прочего он упомянул и законодательную деятельность.

"Это еще и определенные законы, которые могут облегчить жизнь наших граждан, которые находятся на временно оккупированной территории", - сказал новый постпред президента Украины в АРК.

Он добавил, что офис постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым по-прежнему будет базироваться в Херсоне.

Антон Кориневич был 25 июня назначен постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым. Соответствующий указ опубликовали на официальном сайте представительства президента.

Антон Кориневич - кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры международного права Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

 

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