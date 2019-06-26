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Espreso.tvОбществоRammstein выпустили духи с "нотками кокаина и героина"

Rammstein выпустили духи с "нотками кокаина и героина"

Немецкая металл-группа начала продажу унисекс-духов Kokain, который напоминает "пожар в подвале"

Об этом сообщается на сайте магазина.

Музыкальная группа Rammstein продает духи Kokain для женщин и мужчин с "нотками кокаина и героина».

Название духов отсылает к одноименной песне 1997 года.

Композиция духов содержит нотки бензина, кожи, пачули, горелого дерева, огня и малины.

Автором Kokain стал парфюмер компании Symrise Александр Илан. Отмечается, что духи подойдут всем, кто любит необычные ощущения.

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В описании говорится, что аромат иллюстрирует "пожар в подвале". Критики говорят, что запах новинки "по-хорошему необычный".

Kokain можно приобрести на сайте за 20 или 25 евро в зависимости от объема или в сети аптек Rossmann.

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