Rammstein выпустили духи с "нотками кокаина и героина"

26 июня, 2019, 19:08

Немецкая металл-группа начала продажу унисекс-духов Kokain, который напоминает "пожар в подвале"

Об этом сообщается на сайте магазина.

Музыкальная группа Rammstein продает духи Kokain для женщин и мужчин с "нотками кокаина и героина».

Название духов отсылает к одноименной песне 1997 года.

Композиция духов содержит нотки бензина, кожи, пачули, горелого дерева, огня и малины.

Автором Kokain стал парфюмер компании Symrise Александр Илан. Отмечается, что духи подойдут всем, кто любит необычные ощущения.

В описании говорится, что аромат иллюстрирует "пожар в подвале". Критики говорят, что запах новинки "по-хорошему необычный".

Kokain можно приобрести на сайте за 20 или 25 евро в зависимости от объема или в сети аптек Rossmann.