"Шахтер" продает бразильца за 3 млн евро
26 июня, 2019, 11:29
Донецкий "Шахтер" продает полузащитника Веллингтона Нема за 3 млн евро
Об этом сообщает haber365 .
27-летний бразилец был предложен "Фенербахче" за 3 млн евро. Главный тренер стамбульского клуба Эрсун Янал поддержал такой трансфер. Турецкий клуб попытается снизить сумму такого перехода. Ясность в этом соглашении должна наступить в ближайшие дни.
Хавбек играет за горняков с лета 2013 года. В йлгл активе 12 голов и 8 ассистов в 75 матчах. В этом сезоне футболист забил 3 гола и сделал 1 гольве пас в 21 матче.
- 25 июня "Шахтер" уволил с поста главного тренера молодежной команды Валерия Кривенцова, который выводил дончан в финал юношеской Лиги УЕФА.
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