"КрАЗ" готовится к введению нового экологического стандарта Евро-6
Хотя на сегодняшнее время еще ведутся дискуссии относительно срока ввода нового стандарта, ЧАО "АвтоКрАЗ" уже сегодня уверенно преодолевает все этапы сертификации, понимая важность соблюдения требований экологической безопасности.
"КрАЗ" - единственный в Украине производитель большегрузной автотехники, доказывает, что его продукция безопасна, и отвечает требованиям нового экологического стандарта. Основное задание предприятия на сегодня - полностью пройти процедуру подтверждения соответствия стандарта автомобилей из капотной и бескапотной компоновкой.
В даное время продолжается процесс проведения комплекса сертификационных испытаний традиционных серийных автомобилей капотной компоновки. Поэтому, в первую очередь, для сертификации модельного ряда такого типа полноприводных автомобилей, изготовлены два образца: трехосный полноприводный КрАЗ- 6322-06 и двухосный полноприводный КрАЗ-5233ВЕ-600.
Предварительно предприятие получило два типа дизельных двигателей производства ведущей китайской моторостроительной компании "Weichai Power"" WP10 (Евро 6) мощностью 375 к.с. и WP7 (Евро 6) мощностью 300 к.с. Модели этих двигателей уже сертифицированы производителем двигателей в соответствии с требованиями Евро- 6, поэтому задание для ЧАО "АвтоКрАЗ" - провести работы из подтверждения соответствия сертификационным требованиям автомобилей в целом и получить в Органе по сертификации дорожных транспортных средств Сертификаты типов на транспортные средства марки КрАЗ.
Сертификационные испытания проводятся на базах соответственно аккредитованных технических служб и испытательных центров таких как Государственное предприятие "Государственный автотранспортный научно-исследовательский и проектный институт" (г. Киев), ИЦ "ЗАЗ" ( г. Запорожье), ИЦ "АвтоКрАЗ" (г.Кременчуг), Техническая служба "JAFI - AUTOKUT Engineering Ltd". (г.Будапешт, Венгрия).
В планах - завершение сертификации серийных капотных автомобилей КрАЗ и переход к сертификации трехосных и двухосных бескапотных транспортных средств марки КрАЗ, компоновки типа КНД-кабина над двигателем.
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