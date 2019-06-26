"КрАЗ" готовится к введению нового экологического стандарта Евро-6

26 июня, 2019, 16:36

Закон Украины "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств" предусматривает введение стандарта Евро- 6 на территории Украины с 1 января 2020 года

Хотя на сегодняшнее время еще ведутся дискуссии относительно срока ввода нового стандарта, ЧАО "АвтоКрАЗ" уже сегодня уверенно преодолевает все этапы сертификации, понимая важность соблюдения требований экологической безопасности.



"КрАЗ" - единственный в Украине производитель большегрузной автотехники, доказывает, что его продукция безопасна, и отвечает требованиям нового экологического стандарта. Основное задание предприятия на сегодня - полностью пройти процедуру подтверждения соответствия стандарта автомобилей из капотной и бескапотной компоновкой.

В даное время продолжается процесс проведения комплекса сертификационных испытаний традиционных серийных автомобилей капотной компоновки. Поэтому, в первую очередь, для сертификации модельного ряда такого типа полноприводных автомобилей, изготовлены два образца: трехосный полноприводный КрАЗ- 6322-06 и двухосный полноприводный КрАЗ-5233ВЕ-600.



Предварительно предприятие получило два типа дизельных двигателей производства ведущей китайской моторостроительной компании "Weichai Power"" WP10 (Евро 6) мощностью 375 к.с. и WP7 (Евро 6) мощностью 300 к.с. Модели этих двигателей уже сертифицированы производителем двигателей в соответствии с требованиями Евро- 6, поэтому задание для ЧАО "АвтоКрАЗ" - провести работы из подтверждения соответствия сертификационным требованиям автомобилей в целом и получить в Органе по сертификации дорожных транспортных средств Сертификаты типов на транспортные средства марки КрАЗ.

Сертификационные испытания проводятся на базах соответственно аккредитованных технических служб и испытательных центров таких как Государственное предприятие "Государственный автотранспортный научно-исследовательский и проектный институт" (г. Киев), ИЦ "ЗАЗ" ( г. Запорожье), ИЦ "АвтоКрАЗ" (г.Кременчуг), Техническая служба "JAFI - AUTOKUT Engineering Ltd". (г.Будапешт, Венгрия).

В планах - завершение сертификации серийных капотных автомобилей КрАЗ и переход к сертификации трехосных и двухосных бескапотных транспортных средств марки КрАЗ, компоновки типа КНД-кабина над двигателем.