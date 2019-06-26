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Espreso.tvОбщество"Мы должны возрождать традиционные культуры, как это делают в ЕС", - Николай Княжицкий

"Мы должны возрождать традиционные культуры, как это делают в ЕС", - Николай Княжицкий

Каждое гуцульское село должно чувствовать себя не далекой провинцией, а такой же частью Европы, как и украинская столица - с уникальным наследием и традициями

Об этом заявил председатель Комитета по вопросам культуры и духовности в Верховной Раде Украины, народный депутат Николай Княжицкий на IV Форуме местного развития в Трускавце, который в этом году проходит под лозунгом "Карпатский прорыв: Партнерство во имя развития".

"Гуцульщина является местом, где развивался один из уникальных украинских субэтносов - лемковский. Эта культура на сегодня находится в непростой ситуации - Украина пытается ее возрождать (например, в прошлом году нам удалось внести в список нематериального наследия ЮНЕСКО косовскую керамику) - но должны это делать столь же быстро и эффективно, как это происходит в странах ЕС - например, в соседней Польше ".

Говоря о конкретных шагах по поддержке живых традиций Гуцульщины, народный депутат подчеркнул важность построения мостов между древностью и настоящим. Николай Княжицкий отметил, что одним из мощных мероприятий познания и промотирования преемственности гуцульской культуры является инициированный им Форум Via Carpatia.

"Несколько недель назад по приглашению Николая Княжицкого мы были в Верховине на Форуме Via Carpatia", - отметил в своем выступлении в Трускавце председатель Верховной Рады Андрей Парубий. - "Могу сказать без преувеличения - это погружение в века истории! Традиции, колядки, ремесла, которые сохранились в украинских Карпатах, являются уникальными не только для Украины - а для всего европейского континента и всей Украины".

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Николай Княжицкий рассказывает: "В один из дней невероятно насыщенной программы у нас выступил с академическим оркестром "INSO-Львов" композитор и дирижер Мирослав Скорик - автор музыки к фильму "Тени забытых предков", созданного в советские времена, когда сохранять традиции было не только трудно, но и опасно. В рамках Via Carpatia он представил концерт - премьеру симфонической сюиты "Бог предвечный", написанную по мотивам украинских колядок. Когда такое произведение звучит со сцены вместе с "Гуцульским триптихом" 1960-х, а также аутентичной гуцульской музыкой с многовековой историей - это и есть лучший способ показать преемственность традиций. На мероприятии гости со всей Европы - и это лишь одна из составляющих Форума ".

По словам Николая Княжицкого, одним из его последующих шагов в новом парламенте для сохранения гуцульской культуры будет реализация инициативы внесения в перечень культурного наследия ЮНЕСКО гуцульской коляды.

Напомним, Николай Княжицкий баллотируется от партии "ЕС" в г.. Львов по 116 округу

 

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