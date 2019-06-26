"Человек не на своем месте: Жадан рассказал о претензиях к президенту Зеленскому

26 июня, 2019, 12:09

Украинский писатель и музыкант Сергей Жадан рассказал о своем отношении к президенту Владимиру Зеленскому

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде" .

"Мне не нравится новый президент. Но, в принципе, у меня и никаких иллюзий в отношении него не было. Я об этом открыто говорил. Я не и не был его сторонником", - отметил Жадан.

Писатель отметил, что "это классическая ситуация, когда человек не на своем месте".

"Пока что именно эта претензия. Я не сторонник теории заговоров, я не хочу здесь заниматься какими-то геополитическими раскладами, я, в принципе, не политик, но здесь, кажется, даже не нужно быть экспертом или специалистом в политической сфере, чтобы увидеть, что человек просто некомпетентный, что он просто не совсем понимает, что он делает ", - рассказал он.

Жадан добавил, что такие выводы сделал из того, что увидел: "Я видел его выступления во Франции, в Германии, я видел, что он говорит здесь, когда где-то появляется. Это все вызывает много вопросов и недоразумений - что это такое? ".