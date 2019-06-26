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Espreso.tvОбществоПриватбанк выиграл суд против Марганецкого ГОК, который принадлежит Коломойскому

Приватбанк выиграл суд против Марганецкого ГОК, который принадлежит Коломойскому

Большая Палата Верховного Суда встала на сторону ПриватБанка в споре с имущественным поручителем по кредиту рефинансирования - Марганецким горно-обогатительным комбинатом

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

26 июня ПриватБанк одержал победу в Великой Палате Верховного Суда в споре со своим имущественным поручителем по кредиту рефинансирования - Марганецким ГОК.

"Госбанку удалось в очередной раз убедить судей высшей судебной инстанции в обоснованности своей правовой позиции и не допустить принуждения к погашению долга по одному из кредитных договоров, заключенных с НБУ до национализации банка", - говорится в сообщении.

Как сообщили в банке, это одно из 4 решений Большой Палаты Верховного Суда, обеспечивает банку победу в данной категории дел, рассматриваемых в судах низших инстанций. Судебный процесс, в котором имущественный поручитель Марганецкий ГОК пытался высвободить свою ипотеку, обязав ПриватБанк погасить долг по рефинансированию, длился с 2017 года.

Подтверждением этого является уже сегодняшнее решение Северного апелляционного хозяйственного суда в данной категории споров, которым была удовлетворена апелляционная жалоба ПриватБанка и отменено незаконное судебное решение Хозяйственного суда. Киева по иску ООО "Подол недвижимость".

Напомним, 14 мая и 11 июня ПриватБанк выиграл в Великой Палате Верховного Суда споры по делам по искам ОАО "Покровский ГОК", компании Тровелко Холдингз Лимитед и ЗАО "Эрлан" в НБУ и ПриватБанка об обязательствах банка по погашению задолженности по кредиту рефинансирования перед НБУ.

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