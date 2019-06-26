Протесты в Грузии: в Тбилиси выпустили из-под стражи всех задержанных 20-21 июня активистов
26 июня, 2019, 14:41
Всех 51 протестующих, задержанных в ночь на 21 июня, выпустили из-под стражи
Об этом сообщает городской суд Тбилиси, пишет "Эхо Кавказа".
Всего после столкновений с полицией перед парламентом полиция задержала 305 участников акции, из них 121 человека отправили под арест. Накануне стало известно, что из них 54 человека все еще были под-стражей.
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Освобождение всех задержанных в первый день акции было одним из требований продолжающихся протестных выступлений у парламента.
- Напомним, протесты в Тбилиси вспыхнули на почве поведения депутата Госдумы от Компартии РФ Сергея Гаврилова при Межпарламентской ассамблеи Православия, проходящей в Тбилиси. Он обратился к участникам русском языке, сидя в кресле спикера грузинского парламента. Отмечается, что такая вихидка российского депутата была без согласования с организаторами заседания.
- Позже Гаврилов пояснил свое поведение.
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