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Espreso.tvОбществоПроспект Григоренко в Харькове: депутаты оспаривают переименование в Жукова

Проспект Григоренко в Харькове: депутаты оспаривают переименование в Жукова

Депутат городского совета Игорь Черняк и депутат областного совета Дмитрий Булах оспаривают решение городского совета о переименовании проспекта Петра Григоренко на проспект Жукова

Об этом сообщает " Радио Свобода".

В Харькове оспаривают решение городского совета о переименовании проспекта Петра Григоренко.

С иском в Харьковский окружной административный суд 26 июня обратились депутат городского совета Игорь Черняк и депутат областного совета Дмитрий Булах. По их словам, при принятии решения чиновники горсовета проигнорировали несколько законов и допустили процедурные нарушения.

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