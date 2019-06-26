Проспект Григоренко в Харькове: депутаты оспаривают переименование в Жукова

26 июня, 2019, 20:10

Депутат городского совета Игорь Черняк и депутат областного совета Дмитрий Булах оспаривают решение городского совета о переименовании проспекта Петра Григоренко на проспект Жукова

Об этом сообщает " Радио Свобода".

В Харькове оспаривают решение городского совета о переименовании проспекта Петра Григоренко.

С иском в Харьковский окружной административный суд 26 июня обратились депутат городского совета Игорь Черняк и депутат областного совета Дмитрий Булах. По их словам, при принятии решения чиновники горсовета проигнорировали несколько законов и допустили процедурные нарушения.