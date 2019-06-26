Проспект Григоренко в Харькове: депутаты оспаривают переименование в Жукова
26 июня, 2019, 20:10
Депутат городского совета Игорь Черняк и депутат областного совета Дмитрий Булах оспаривают решение городского совета о переименовании проспекта Петра Григоренко на проспект Жукова
Об этом сообщает " Радио Свобода".
В Харькове оспаривают решение городского совета о переименовании проспекта Петра Григоренко.
С иском в Харьковский окружной административный суд 26 июня обратились депутат городского совета Игорь Черняк и депутат областного совета Дмитрий Булах. По их словам, при принятии решения чиновники горсовета проигнорировали несколько законов и допустили процедурные нарушения.
- Напомним, 8 мая мэр Харькова Кернес заявил, что хочет вернуть харьковскому проспекту генерала Петра Григоренко имя сталинского маршала Жукова.
- Украинский институт национальной памяти заявил, что переименование проспекта Григоренко в честь Жукова является нарушением закона о декоммунизации.
- Харьковский горсовет проголосовал за проспект Жукова
- Национальная полиция Харьковщины открыла производство из-за решения депутатов Харьковского городского совета вернуть проспекту Петра Григоренко имя советского маршала Георгия Жукова.
- 21 июня харьковский городской голова Геннадий Кернес подписал решение о возвращении имени Жукова проспекту Григоренко.
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