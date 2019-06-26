Процедура назначения губернаторов совершенно отличается от того, что обещал сам Зеленский, - Розенко

26 июня, 2019, 22:26

Павел Розенко отметил, что голосовал против даже не кандидатур, а против непрозрачной процедуры выдвижения кандидатов

Об этом вице-премьер-министр сказал в комментарии ведущему программы "Вердикт" на Еспресо.TV Сергею Руденко.

Сегодня Кабмин неединогласно поддержал назначение на должность 8 новых глав областных государственных администраций, которые накануне предложил президент Владимир Зеленский . Вице-премьер-министра Вячеслав Кириленко и Павел Розенко голосовали против всех кандидатур.

"Меня больше беспокоила процедура выдвижения этих кандидатов. В истории Украины были разные времена: были и конкурсы, были и кулуарные договоренности. Но меня смутило то, что я лично неоднократно слышал от новоизбранного президента Украины, что с его приходом все изменится в вопросах кадровой политики ", - заявил Розенко.

Павел Розенко напомнил, что Владимир Зеленский обещал привлекать новых лиц, проводить публичные конкурсы и прогонять всех кандидатур через публичные обсуждения.

"Но получилось так, что нас по сути сегодня поставили перед фактом. Более того, только Юрий Гусев смог внятно объяснить, как он оказался кандидатом на должность председателя Херсонской ОГА", - рассказал вице-премьер-министр.

Розенко также поделился, что один из восьми кандидатов, отвечая на этот вопрос, отметил, что ему "позвонил друг и предложил", что стало для самого кандидата "неожиданностью", и он согласился. Кандидат на должность главы ОГА отказался раскрывать имя друга, а сам Розенко не сказал, о ком из 8 кандидатов идет речь.

"Очень жаль, что, с одной стороны, декларируются правильные принципы, которые я поддерживаю - открытые назначения. А с другой стороны, - 8 человек в момент сбрасываются в правительство, отдельные факты из жизни которых делают невозможным голосование за них. И я проголосовал против всех кандидатов, потому что процедура их назначения является совершенно отличной от того, что сам говорил об этом президент Зеленский", - подытожил Розенко.

Напомним, правительство неединогласно поддержало 8 кандидатур на должности глав ОГА, предложенных Зеленским. Это кандидатуры:

Кириленко Павла Александровича - на должность председателя Донецкой ОГА;

Бондаренко Игоря Самойловича - на должность председателя Закарпатской ОГА;

Бно-Айрияна Михаила Кареновича - на должность председателя Киевской ОГА;

Комарницкого Виталия Марьяновича - на должность председателя Луганской ОГА;

Мальского Маркияна Маркияновича - на должность председателя Львовской ОГА;

Андрейчикова Андрея Александровича - на должность председателя Одесской ОГА;

Гусева Юрия Вениаминовича - на должность председателя Херсонской ОГА;

Шевченко Игоря Юрьевича - на должность председателя Черкасской ОГА.