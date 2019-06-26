Предвыборный рейтинг: "Слуга народа" получила 45%, партия "Голос" на третьем месте с 8,4%

26 июня, 2019, 10:38

В Раду все еще имеют возможность пройти 5 партий, которые преодолевают 5% -ный барьер

Опрос проводила социологическая группа "Рейтинг" среди тех, кто намерен голосовать и определился.

Первое место удерживает "Слуга народа" с 45,3% голосов.

Оппозиционная платформа на втором месте с 12,1%.

Третье место заняла партия Святослава Вакарчука "Голос" - 8,4%.

"Европейская солидарность" набрала 7,2% сторонников.

Пятерку тех, кто может пройти в парламент, замыкает "Батькивщина" - 7%.

"Сила и честь" Игоря Смешко на шестом месте с 3,4%.

На седьмом месте Радикальная партия - 2,5%.

Все остальные политические партии набрали ниже 2%.

Опрос проводился 20-24 июня среди 2000 респондентов во всех регионах страны, кроме временно оккупированных Крыму и территорий Донбасса. Статистическая погрешность не более 2,2%.