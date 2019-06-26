Полиции сообщили о "заминировании" Киевского апелляционного суда
26 июня, 2019, 10:16
В полицию города Киева поступило анонимное сообщение о заминировании Киевского апелляционного суда, который находится по адресу Соломенская, 2а
Об этом сообщают Стражи Эспрессо.
Отмечается, что на место выехали полицейские, следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники, спасатели ДСЧС, а также медики "скорой".
Решается вопрос об эвакуации посетителей и работников суда.
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