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Espreso.tvОбществоПолиции сообщили о "заминировании" Киевского апелляционного суда

Полиции сообщили о "заминировании" Киевского апелляционного суда

В полицию города Киева поступило анонимное сообщение о заминировании Киевского апелляционного суда, который находится по адресу Соломенская, 2а

Об этом сообщают Стражи Эспрессо.

Отмечается, что на место выехали полицейские, следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники, спасатели ДСЧС, а также медики "скорой".

Решается вопрос об эвакуации посетителей и работников суда.

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