Пограничники закупили тепловизионные комплексы на базе автобусов-внедорожников
Об этом сообщает Украинский милитаристский портал .
Мобильный комплекс оснащается мультисенсорным оптической системой на подъемной телескопической мачте (высота подъема 5,2 м), включая камеру видимого спектра и тепловизионную камеру, а также систему периметрального видеонаблюдения в составе четырех видеокамер.
В операторском отсеке машины предполагается 2 взаимозаменяемых автоматизированных рабочих места - администратора и оператора, сервер для обработки и хранения информации, средства связи; в водительском отсеке защищен ударопрочный тактический планшет для отображения информации с системы видеонаблюдения. Также в машине есть комната отдыха.
Стоимость одного мобильного комплекса составляет 9666670 грн.
Поставки заказчикам осуществляться по одному комплексу в октябре и декабре 2019 года, третьи комплексы будут поставлены в марте 2020 года.
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