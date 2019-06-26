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Espreso.tvОбществоПограничники закупили тепловизионные комплексы на базе автобусов-внедорожников

Пограничники закупили тепловизионные комплексы на базе автобусов-внедорожников

ГПСУ закупила 9 мобильных тепловизионных комплексов специального назначения на базе полноприводных автобусов Torsus Praetorian 4х4

Об этом сообщает Украинский милитаристский портал .

Мобильный комплекс оснащается мультисенсорным оптической системой на подъемной телескопической мачте (высота подъема 5,2 м), включая камеру видимого спектра и тепловизионную камеру, а также систему периметрального видеонаблюдения в составе четырех видеокамер.

В операторском отсеке машины предполагается 2 взаимозаменяемых автоматизированных рабочих места - администратора и оператора, сервер для обработки и хранения информации, средства связи; в водительском отсеке защищен ударопрочный тактический планшет для отображения информации с системы видеонаблюдения. Также в машине есть комната отдыха.

Стоимость одного мобильного комплекса составляет 9666670 грн.

Поставки заказчикам осуществляться по одному комплексу в октябре и декабре 2019 года, третьи комплексы будут поставлены в марте 2020 года.

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