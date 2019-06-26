Петренко привел примеры переплат украинцев за тепло

26 июня, 2019, 12:45

Министр юстиции Павел Петренко перечислил местные предприятия, которые завышают тарифы за тепло и горячую воду

Об этом сказал министр юстиции Украины Павел Петренко на заседании правительства, сообщает Eспресо.TV.

"Мы сейчас видим тех представителей местных поставщиков и коммунальных баронов, которые выставляют нам цену, которая не соответствует экономическому обоснованию", - сказал министр.

Министр привел ряд примеров. Среди них, "например, Смела, КП" Смилатеплокомуенерго ". Подписка для жителей Смелы 937 гривен. Например, Волынь. ООО "Волиньтепло". "Волиньтепло" устанавливает тепло для потребителей с превышением на 447 гривен за одну Гкал ".

Еще среди компаний названных Петренко ООО "Луцктепло" и ООО "Луганськтепло".

"В Чернигове интересная ситуация", - отметил Петренко.

По его словам, министра, учредителями являются две кипрские компании: "Мне интересно, как Кипрские компании имеют такие специальные знания, чтобы жителям города Чернигова поставлять тепло по завышенной цене почти на 400 грн с каждой Гкал".

"И это только начало. Мы анализируем сейчас крупных поставщиков, контролируемых местными фактически князьками.Через оффшорные компании выводят эти переплаты за тепло и теплую воду, которые мы с вами платим ", - добавил министр.