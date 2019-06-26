Опубликовали предельные цены на новом рынке электроэнергии, которые будут действовать уже с 1 июля

26 июня, 2019, 09:36

Государственное предприятие Оператор рынка опубликовало предельные цены в сегментах новой модели оптового рынка электроэнергии, которые будут действовать с 1 июля

Речь идет о сегментах рынка "на сутки вперед» и внутришньодобовому рынке, передает НВ со ссылкой на Интерфакс-Украина .

В период минимальной нагрузки (с 00:00 до 08:00 и с 23:00 до 24:00) предельная цена составит 959,12 грн за МВт-ч (без НДС), в период максимальной нагрузки (с 08:00 до 23 : 00) - 2048,23 грн за МВт-ч (без НДС). Таким образом, средняя цена составит 1640,8 грн за МВт-ч (без НДС).

Накануне Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг внесла изменения в правила купли-продажи электроэнергии на сегментах нового оптового рынка, запускаемых с 1 июля, изменив формулу расчета предельных цен на этих сегментах, так называемых prices cap.

Правила предусматривают девятимесячный переходный период (ранее предусматривался период в шесть месяцев), в течение которого энергопроизводители в своих заявках по продаже электроэнергии указывают цену, не выше максимального значения средних показателей за последние три месяца до введения новых сегментов.

Представители тепловой генерации выступили против девятичасовой вместо традиционного семичасовой ночного периода (минимальной нагрузки), мотивируя это тем, что такая периодизация снизит их тарифную выручку.