Опубликовали предельные цены на новом рынке электроэнергии, которые будут действовать уже с 1 июля
Речь идет о сегментах рынка "на сутки вперед» и внутришньодобовому рынке, передает НВ со ссылкой на Интерфакс-Украина .
В период минимальной нагрузки (с 00:00 до 08:00 и с 23:00 до 24:00) предельная цена составит 959,12 грн за МВт-ч (без НДС), в период максимальной нагрузки (с 08:00 до 23 : 00) - 2048,23 грн за МВт-ч (без НДС). Таким образом, средняя цена составит 1640,8 грн за МВт-ч (без НДС).
Накануне Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг внесла изменения в правила купли-продажи электроэнергии на сегментах нового оптового рынка, запускаемых с 1 июля, изменив формулу расчета предельных цен на этих сегментах, так называемых prices cap.
Правила предусматривают девятимесячный переходный период (ранее предусматривался период в шесть месяцев), в течение которого энергопроизводители в своих заявках по продаже электроэнергии указывают цену, не выше максимального значения средних показателей за последние три месяца до введения новых сегментов.
Представители тепловой генерации выступили против девятичасовой вместо традиционного семичасовой ночного периода (минимальной нагрузки), мотивируя это тем, что такая периодизация снизит их тарифную выручку.
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Напомним, Кабинет министров Украины принял ряд документов, необходимых для запуска нового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 .
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В то же время Кабинет министров Украины ввел предельные цены на электроэнергию , чтобы избежать возможного роста тарифов в связи с запуском нового рынка электроэнергии с 1 июля.
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Новый рынок предполагает обособление деятельности по распределению и поставке электроэнергии. Это означает, что облэнерго теперь не смогут распределять электроэнергию и поставлять ее потребителям. Поставка выделяют в отдельный бизнес. Это соответствует европейским стандартам и создает условия для конкуренции.
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Кроме этого, предполагается переход от работы по модели "единого покупателя" к конкурентного механизма, который предусматривает двусторонние договоры между производителями и потребителями, поставщиками, введение балансирующего рынка (где будут рассчитываться разница между прогнозным и фактическим объемом потребления и его стоимость), рынка "на сутки вперед "и внутрисуточном рынке (на нем закупается электроэнергия на ближайшие часа). Будет существовать также рынок вспомогательных услуг.
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На сайте Верховной Рады 23 мая опубликован текст законопроекта о переносе запуска нового оптового рынка электроэнергии в три месяца.
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Введение нового рынка электроэнергии 1 июля 2019 может привести к отключению некоторых населенных пунктов от электричества, воды и тепла , считает представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус.
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