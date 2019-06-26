Оккупанты в Донбассе готовят перепись населения, чтобы определить "мобилизационный ресурс", - разведка
Об этом сообщается в ежедневной сводке представителя Минобороны по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.
По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях осуществляют поиск дополнительных человеческих ресурсов для укомплектования личным составом соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.
"В частности, идет подготовка к переписи населения для скрытого формирования базы данных "мобилизационного ресурса" и проведение призывной кампании", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что качество пополнения, поступающего из военкоматов в соединения и части российско-оккупационных войск, постепенно снижается.
"Следовательно, оккупанты вынуждены доукомплектовывать соединения и части лицами старше 45 лет, многие из которых не соответствуют требованиям к прохождению военной службы по состоянию здоровья", - сообщают в разведке.
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