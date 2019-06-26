Оккупанты в Донбассе готовят перепись населения, чтобы определить "мобилизационный ресурс", - разведка

26 июня, 2019, 17:30

Российские оккупационные администрации в "ЛНР" и "ДНР" готовятся к переписи населения для скрытого формирования базы данных "мобилизационного ресурса" и проведения призывной кампании

Об этом сообщается в ежедневной сводке представителя Минобороны по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях осуществляют поиск дополнительных человеческих ресурсов для укомплектования личным составом соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

"В частности, идет подготовка к переписи населения для скрытого формирования базы данных "мобилизационного ресурса" и проведение призывной кампании", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что качество пополнения, поступающего из военкоматов в соединения и части российско-оккупационных войск, постепенно снижается.

"Следовательно, оккупанты вынуждены доукомплектовывать соединения и части лицами старше 45 лет, многие из которых не соответствуют требованиям к прохождению военной службы по состоянию здоровья", - сообщают в разведке.