Обыски в Бирюкова: следователи изъяли две куртки и книгу о расходах ВСУ
26 июня, 2019, 13:27
У экс-советника президента Юрия Бирюкова следователи изъяли две пиксельные куртки и книгу о финансовом обеспечении ВСУ
Об этом заявил член политсовета партии, журналист Виталий Гайдукевич на брифинге в офисе партии Европейская солидарность, передает Еспресо.TV .
"Обыски в Бирюкова начали проводить через день после того, как он получил удостоверение кандидата в народные депутаты Украины. То есть это полноценное политическое давление", - сказал Гайдукевич.
Сейчас в Бирюкова изъяли две пиксельные куртки и синюю книгу о финансовом обеспечении Вооруженных сил Украины. Обыски продолжаются.
Партия "Европейская солидарность" считает "политическим давлением и преследованиям" обыски у кандидата в народные депутаты от этой политсилы Юрия Бирюкова.
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