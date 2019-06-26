Обыски в Бирюкова: следователи изъяли две куртки и книгу о расходах ВСУ

26 июня, 2019, 13:27

У экс-советника президента Юрия Бирюкова следователи изъяли две пиксельные куртки и книгу о финансовом обеспечении ВСУ

Об этом заявил член политсовета партии, журналист Виталий Гайдукевич на брифинге в офисе партии Европейская солидарность, передает Еспресо.TV .

"Обыски в Бирюкова начали проводить через день после того, как он получил удостоверение кандидата в народные депутаты Украины. То есть это полноценное политическое давление", - сказал Гайдукевич.

Сейчас в Бирюкова изъяли две пиксельные куртки и синюю книгу о финансовом обеспечении Вооруженных сил Украины. Обыски продолжаются.

Партия "Европейская солидарность" считает "политическим давлением и преследованиям" обыски у кандидата в народные депутаты от этой политсилы Юрия Бирюкова.