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Espreso.tvСпортНовым тренером "Челси" станет знаменитый футболист клуба

Новым тренером "Челси" станет знаменитый футболист клуба

Новым главным тренером "Челси" станет легенда клуба Фрэнк Лэмпард

Как сообщает The Sun .

Фрэнк Лэмпард уже согласовал личный контракт с "Челси" на три года, по которому он будет зарабатывать 5,5 млн фунтов за сезон.

В тренерский штаб Лэмпарда войдут Джоди Моррис, Шей Гивен, Крис Джонс, а также Макелеле.

  • 29 мая футболисты "Челси" Давид Луис и Гонсало Игуаин решили выяснить отношения на тренировке перед финальным матчем Лиги Европы против "Арсенала", чем разозлили тренера Маурицио Сарре.

 

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