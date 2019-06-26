Новым тренером "Челси" станет знаменитый футболист клуба

26 июня, 2019, 14:58

Новым главным тренером "Челси" станет легенда клуба Фрэнк Лэмпард

Как сообщает The Sun .

Фрэнк Лэмпард уже согласовал личный контракт с "Челси" на три года, по которому он будет зарабатывать 5,5 млн фунтов за сезон.

В тренерский штаб Лэмпарда войдут Джоди Моррис, Шей Гивен, Крис Джонс, а также Макелеле.