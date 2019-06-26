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Espreso.tvОбществоНовое украинское правописание: суд назначил дату рассмотрения жалобы на новые правила

Новое украинское правописание: суд назначил дату рассмотрения жалобы на новые правила

27 июня Окружной административный суд города Киева проведет подготовительное заседание по жалобе на новые правила украинского правописания, поданной матерью одной из школьниц

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

По утверждению истицы, правительство, принимая изменения в правописания, "действовал за пределами своих полномочий и не учел реального состояния развития украинского языка, что затруднит его изучение и грамотное использование".

Среди требований иска - признание противоправным и недействительным постановления Кабинета министров №437 от 22 мая 2019 "Вопросы украинского правописания".

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