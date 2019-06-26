Новое украинское правописание: суд назначил дату рассмотрения жалобы на новые правила
26 июня, 2019, 18:10
27 июня Окружной административный суд города Киева проведет подготовительное заседание по жалобе на новые правила украинского правописания, поданной матерью одной из школьниц
Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.
По утверждению истицы, правительство, принимая изменения в правописания, "действовал за пределами своих полномочий и не учел реального состояния развития украинского языка, что затруднит его изучение и грамотное использование".
Среди требований иска - признание противоправным и недействительным постановления Кабинета министров №437 от 22 мая 2019 "Вопросы украинского правописания".
- Напомним, 22 мая 2019 г. Кабинет министров Украины одобрил новую редакцию украинского правописания.
- 5 июня стало известно, сколько будет длиться переходный период по внедрению нового украинского правописания
- К ОАСК поступила жалоба на новую редакцию украинского правописания.
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