Новое украинское правописание: суд назначил дату рассмотрения жалобы на новые правила

26 июня, 2019, 18:10

27 июня Окружной административный суд города Киева проведет подготовительное заседание по жалобе на новые правила украинского правописания, поданной матерью одной из школьниц

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

По утверждению истицы, правительство, принимая изменения в правописания, "действовал за пределами своих полномочий и не учел реального состояния развития украинского языка, что затруднит его изучение и грамотное использование".

Среди требований иска - признание противоправным и недействительным постановления Кабинета министров №437 от 22 мая 2019 "Вопросы украинского правописания".