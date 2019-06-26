МЮ согласовал трансфер футболиста за 55 млн евро

26 июня, 2019, 16:28

"Манчестер Юнайтед" покупает защитника "Кристал Пэлас" Аарона Уан-Биссаку за 55 млн евро

Об этом сообщил твиттер журналиста Дэвида Орнстайна.

Клубы согласовали трансфер 21-летнего футболиста примерно за 55 млн евро. Футболист в ближайшее время пройдет медосмотр и подпишет с МЮ долгосрочный контракт с зарплатой 100 тыс. евро в неделю. В "Пэлас" он получал 13 тыс. евро.

При этом пункт в договоре между клубами о трансфере хавбека Уилфрида Заа, согласно которому "Манчестер Юнайтед" получит 5 процентов от суммы последующей продажи футболиста, удален не будет. Сообщалось, что "Пэлас" в рамках соглашения хотел, чтобы "Юнайтед" отказался от данного пункта.