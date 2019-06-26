МЮ согласовал трансфер футболиста за 55 млн евро
Об этом сообщил твиттер журналиста Дэвида Орнстайна.
Клубы согласовали трансфер 21-летнего футболиста примерно за 55 млн евро. Футболист в ближайшее время пройдет медосмотр и подпишет с МЮ долгосрочный контракт с зарплатой 100 тыс. евро в неделю. В "Пэлас" он получал 13 тыс. евро.
При этом пункт в договоре между клубами о трансфере хавбека Уилфрида Заа, согласно которому "Манчестер Юнайтед" получит 5 процентов от суммы последующей продажи футболиста, удален не будет. Сообщалось, что "Пэлас" в рамках соглашения хотел, чтобы "Юнайтед" отказался от данного пункта.
BREAKING: Man Utd have reached an agreement with Crystal Palace to sign Aaron Wan-Bissaka in a deal worth £ 50m. 21yo likely to travel north imminently for medical & to sign long-term contract on £ 80 / 90kpw (up from £ 10kpw). #MUFC retain 25% sell on clause for Wilfried Zaha #CPFC- David Ornstein (@bbcsport_david) 26 июня 2019
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