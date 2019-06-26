Маршал Жуков: в Харькове ночью начали заменять таблички на переименованном проспекте Григоренко
Об этом сообщает UA Харьков .
Новые указатели нашли на домах вдоль проспекта №№ 17, 19, 21, 23, 31.
Как рассказал житель Харькова Сергей Тимохин, его знакомый, житель одного из домов по проспекту, увидел лестницу за окном и решил, что в его соседей пытаются проникнуть неизвестные.
"У дома, у его окна, установили лестницу какие-то люди, как ему показалось, полезли к соседям. Поскольку он был один в комнате, непонятно, что происходило, люди спустились и поехали. Это была белая« Волга »с лестницей на багажнике. позвонил, вышел из дома, посмотрел, что да, окно у соседей целое, но увидел, что изменена табличка ", - рассказал Тимохин.
На место вызвали полицию. Патрульные попросили рабочих прекратить работы до завтра. Люди, которые меняли таблички, а не представились. По их словам, они действуют на основании соглашения.
- Напомним, 8 мая мэр Харькова Кернес заявил, что хочет вернуть харьковском проспекта генерала Петра Григоренко имя сталинского маршала Жукова .
- Украинский институт национальной памяти заявил, что переименование проспекта Григоренко в честь Жукова является нарушением закона о декоммунизации.
- Харьковская горсовет проголосовал за проспект Жукова
- Национальная полиция Харьковщины открыла производство из-за решения депутатов Харьковского городского совета вернуть проспекта Петра Григоренко имя советского маршала Георгия Жукова.
- 21 июня харьковский городской голова Геннадий Кернес подписал решение о возвращении имени Жукова проспекту.
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