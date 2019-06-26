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Espreso.tvОбществоМаршал Жуков: в Харькове ночью начали заменять таблички на переименованном проспекте Григоренко

Маршал Жуков: в Харькове ночью начали заменять таблички на переименованном проспекте Григоренко

На харьковском проспекте Григоренко в ночь на 26 июня начали заменять таблички - с пр. Григоренко на пр. Маршала Жукова

Об этом сообщает UA Харьков .

Новые указатели нашли на домах вдоль проспекта №№ 17, 19, 21, 23, 31.

Как рассказал житель Харькова Сергей Тимохин, его знакомый, житель одного из домов по проспекту, увидел лестницу за окном и решил, что в его соседей пытаются проникнуть неизвестные.

"У дома, у его окна, установили лестницу какие-то люди, как ему показалось, полезли к соседям. Поскольку он был один в комнате, непонятно, что происходило, люди спустились и поехали. Это была белая« Волга »с лестницей на багажнике. позвонил, вышел из дома, посмотрел, что да, окно у соседей целое, но увидел, что изменена табличка ", - рассказал Тимохин.

На место вызвали полицию. Патрульные попросили рабочих прекратить работы до завтра. Люди, которые меняли таблички, а не представились. По их словам, они действуют на основании соглашения.

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