Легендарный голкипер возвращается в "Ювентус"
26 июня, 2019, 11:02
Экс-вратарь ПСЖ Джанлуиджи Буффон возвращается в "Ювентус"
Об этом сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио .
41-летний голкипер ведет переговоры с туринским клубом. Он согласился на роль дублера Войчех Шченсного в команде. Судя по всему, вратарь Перин в это межсезонье "Юве" покинет. Он провел в клубе всего один сезон.
Буффон перешел в ПСЖ летом 2018 на правах свободного агента. До этого он в течение 17 лет выступал за "Ювентус". В Лиге 1 итальянец провел 17 матчей и вместе с клубом стал чемпионом Франции. По окончании сезона Буффон оставил ПСЖ.
- 25 июня стало известно, что французский ПСЖ покупает полузащитника "Лацио" Сергея Милинковича-Савича за 80 млн евро.
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