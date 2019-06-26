Легендарный голкипер возвращается в "Ювентус"

26 июня, 2019, 11:02

Экс-вратарь ПСЖ Джанлуиджи Буффон возвращается в "Ювентус"

Об этом сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио .

41-летний голкипер ведет переговоры с туринским клубом. Он согласился на роль дублера Войчех Шченсного в команде. Судя по всему, вратарь Перин в это межсезонье "Юве" покинет. Он провел в клубе всего один сезон.

Буффон перешел в ПСЖ летом 2018 на правах свободного агента. До этого он в течение 17 лет выступал за "Ювентус". В Лиге 1 итальянец провел 17 матчей и вместе с клубом стал чемпионом Франции. По окончании сезона Буффон оставил ПСЖ.