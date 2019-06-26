Гопко: возвращение РФ в ПАСЕ - конкретный знак по вопросам о территориальной целостности Украины

26 июня, 2019, 21:43

Председатель Комитета Верховной Рады по иностранным делам считает, что решение о возвращении России в ПАСЕ - это сигнал не только о саморазрушении Совета Европы, но и о дальнейших перспективах решения вопросов по восстановлению суверенитета Украины

Об этом народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко заявила в комментарии Еспресо.TV.

"Россия делала попытки вернуться в ПАСЕ неоднократно, и мы эти атаки отбивали. Окно возможностей появилось в начале президентской кампании в Украине, уже тогда были сигналы. Сначала они были не публичными, но потом мы видели открытые заявления руководства Германии и Франции о том , что такое решение, вероятно, будет принято", - сказала нардеп.

Она отметила, что фокус украинцев тогда был больше направлен на президентскую кампанию.

"Надо сейчас делать выводы, потому что это первый публичный сигнал не только саморазрушения Совета Европы, сдачи европейских ценностей, подрыва верховенства права, но это и конкретный знак в отношении дальнейших вопросов о восстановлении территориальной целостности и суверенитета Украины", - подчеркнула Гопко.

Она отметила, что для стран "нормандской четверки" важно нормализовать отношения с Россией, вывести Путина из изоляции и торговать ".

Председатель Комитета ВР по иностранным делам добавила, что защита национальных интересов - это непрерывный процесс. И он будет продолжаться.