Гопко: возвращение РФ в ПАСЕ - конкретный знак по вопросам о территориальной целостности Украины
Об этом народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко заявила в комментарии Еспресо.TV.
"Россия делала попытки вернуться в ПАСЕ неоднократно, и мы эти атаки отбивали. Окно возможностей появилось в начале президентской кампании в Украине, уже тогда были сигналы. Сначала они были не публичными, но потом мы видели открытые заявления руководства Германии и Франции о том , что такое решение, вероятно, будет принято", - сказала нардеп.
Она отметила, что фокус украинцев тогда был больше направлен на президентскую кампанию.
"Надо сейчас делать выводы, потому что это первый публичный сигнал не только саморазрушения Совета Европы, сдачи европейских ценностей, подрыва верховенства права, но это и конкретный знак в отношении дальнейших вопросов о восстановлении территориальной целостности и суверенитета Украины", - подчеркнула Гопко.
Она отметила, что для стран "нормандской четверки" важно нормализовать отношения с Россией, вывести Путина из изоляции и торговать ".
Председатель Комитета ВР по иностранным делам добавила, что защита национальных интересов - это непрерывный процесс. И он будет продолжаться.
- 24 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию для возвращения к работе без ограничений права голоса.
- Украина обжаловала решение ПАСЕ о возвращении делегации РФ и покинула зал.
- После этого украинская делегация приостановила работу в ПАСЕ.
- "Депутаты" от аннексированного Крыма могут представлять полуостров в составе делегации РФ в Парламентской Ассамблее Совета Европы
- В Совете Европы не смогли дать четкий ответ на вопрос, можно ли считать законными депутатами тех делегатов из России, которых выбрали в оккупированном украинском Крыму, поэтому этим займется Венецианская комиссия
- Делегации Украины и 6 стран покинули ПАСЕ в знак протеста против возвращения РФ
Читайте также
-
24 июня, 2019 Виталий Портников: Это может быть сессия позора
-
-
-
20 июня, 2019 Виталий Портников: Сделка Трампа и Путина возможна
-
20 июня, 2019 Думай и богатей - 5 книг о том, как достичь успеха
Читайте также
-
-
-
20 июня, 2019 Виталий Портников: Сделка Трампа и Путина возможна