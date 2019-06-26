Фирташа могут посадить в США на 80 лет и конфисковать имущество
Об этом в интервью «Голосу Америки» сообщил американский юрист, партнер юридической фирмы Arnall Golden Gregory LLP Джин Берд.
"Фирташа обвиняют в отмывании денег, в нарушении так называемого "закона Рико" - об организациях, действующих под влиянием рэкета и коррупции, а также в попытке нарушить закон о коррупции за рубежом. С технической стороны, это более 80 лет заключения - это просто основываясь на расчетах. Плюс, прокурор просит о конфискации всех его активов", - рассказал Берд.
Впрочем, юрист отметил, что Соединенные Штаты могут изменить обвинение, если Фирташ согласится на сотрудничество.
"Фирташ хорошо знаком с различными финансовыми соглашениями, в которые вовлечены топ-политики разных стран, в том числе Украины и России. Поэтому возможно, что он располагает информацией, которая может заинтересовать Соединенные Штаты. Поэтому для него всегда есть возможность сотрудничать и заключить соглашение о признании вины, - где он предоставит эту информацию в обмен на изменение обвинений", - отметил Берд.
- Напомним, 25 июня Верховный суд Австрии постановил экстрадировать украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США . Для этого окончательное решение еще должен принять министр юстиции страны.
- До этого украинского олигарха Дмитрия Фирташа арестовали в Австрии 12 марта 2014 г. по запросу правительства США.
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Федеральная прокуратура в Северном округе Иллинойса обвинила Дмитрия Фирташа в том, что он, возможно, подкупил индийских чиновников, чтобы получить выгодную сделку по добыче полезных ископаемых для продажи титана Boeing.
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Его арестовали в Вене в марте 2014 года, затем освободили под залог в $174 млн, и с тех пор он оспаривает свою экстрадицию в США.
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Сначала суд согласился выдать Фирташа, однако затем отпустил под залог.
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Впоследствии суды Австрии отказали в экстрадиции Фирташа, отмечая, что дело против олигарха - политическое.
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Впрочем 21 февраля 2018 г. Фирташа снова арестовали после того, как суд удовлетворил жалобу прокуратуры об экстрадиции олигарха в США.
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