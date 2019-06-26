Фирташа могут посадить в США на 80 лет и конфисковать имущество

26 июня, 2019, 15:43

Украинскому олигарху Дмитрию Фирташу, если его экстрадируют в США, грозит там более 80 лет тюрьмы с конфискацией имущества

Об этом в интервью «Голосу Америки» сообщил американский юрист, партнер юридической фирмы Arnall Golden Gregory LLP Джин Берд.

"Фирташа обвиняют в отмывании денег, в нарушении так называемого "закона Рико" - об организациях, действующих под влиянием рэкета и коррупции, а также в попытке нарушить закон о коррупции за рубежом. С технической стороны, это более 80 лет заключения - это просто основываясь на расчетах. Плюс, прокурор просит о конфискации всех его активов", - рассказал Берд.

Впрочем, юрист отметил, что Соединенные Штаты могут изменить обвинение, если Фирташ согласится на сотрудничество.

"Фирташ хорошо знаком с различными финансовыми соглашениями, в которые вовлечены топ-политики разных стран, в том числе Украины и России. Поэтому возможно, что он располагает информацией, которая может заинтересовать Соединенные Штаты. Поэтому для него всегда есть возможность сотрудничать и заключить соглашение о признании вины, - где он предоставит эту информацию в обмен на изменение обвинений", - отметил Берд.