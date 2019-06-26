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Espreso.tvОбществоФирташа могут посадить в США на 80 лет и конфисковать имущество

Фирташа могут посадить в США на 80 лет и конфисковать имущество


фото: ERR
Украинскому олигарху Дмитрию Фирташу, если его экстрадируют в США, грозит там более 80 лет тюрьмы с конфискацией имущества

Об этом в интервью «Голосу Америки» сообщил американский юрист, партнер юридической фирмы Arnall Golden Gregory LLP Джин Берд.

"Фирташа обвиняют в отмывании денег, в нарушении так называемого "закона Рико" - об организациях, действующих под влиянием рэкета и коррупции, а также в попытке нарушить закон о коррупции за рубежом. С технической стороны, это более 80 лет заключения - это просто основываясь на расчетах. Плюс, прокурор просит о конфискации всех его активов", - рассказал Берд.

Впрочем, юрист отметил, что Соединенные Штаты могут изменить обвинение, если Фирташ согласится на сотрудничество.

"Фирташ хорошо знаком с различными финансовыми соглашениями, в которые вовлечены топ-политики разных стран, в том числе Украины и России. Поэтому возможно, что он располагает информацией, которая может заинтересовать Соединенные Штаты. Поэтому для него всегда есть возможность сотрудничать и заключить соглашение о признании вины, - где он предоставит эту информацию в обмен на изменение обвинений", - отметил Берд.

  • Напомним, 25 июня Верховный суд Австрии постановил экстрадировать украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США . Для этого окончательное решение еще должен принять министр юстиции страны.
  • До этого украинского олигарха Дмитрия Фирташа арестовали в Австрии 12 марта 2014 г. по запросу правительства США.

  • Федеральная прокуратура в Северном округе Иллинойса обвинила Дмитрия Фирташа в том, что он, возможно, подкупил индийских чиновников, чтобы получить выгодную сделку по добыче полезных ископаемых для продажи титана Boeing.

  • Его арестовали в Вене в марте 2014 года, затем освободили под залог в $174 млн, и с тех пор он оспаривает свою экстрадицию в США.

  • Сначала суд согласился выдать Фирташа, однако затем отпустил под залог.

  • Впоследствии суды Австрии отказали в экстрадиции Фирташа, отмечая, что дело против олигарха - политическое.

  • Впрочем 21 февраля 2018 г. Фирташа снова арестовали после того, как суд удовлетворил жалобу прокуратуры об экстрадиции олигарха в США.

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