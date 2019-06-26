Европейские игры-2019: Хоцяновский получил для Украины бронзу в вольной борьбе

26 июня, 2019, 21:43

Украинский борец вольного стиля Александр Хоцяновский принес Украине бронзовую медаль Европейских игр в Минске

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины в twitter.

"Наш опытный борец вольного стиля Александр Хоцяновский, выступающий в весовой категории до 125 кг, приносит Украине бронзовую медаль ИИ Европейских игр. В "бронзовом" финале украинец вырывает победу над соперником из Турции", - говорится в сообщении НОК.

Эта награда стала для сборной Украины 22-й на Европейских играх. Всего в Минске сборная Украины получила 5 золотых, 10 серебряных и 7 бронзовых медалей.

Первая награда с борцовского ковра Минска !!!



Борец вольного стиля Александр Хоцяновский, выступающий в весовой категории до 125 кг, приобретает бронзу ИИ Европейских игр-2019.



Поздравляем !!! @ Minsk2019BY pic.twitter.com/rhq9XjlM31 - НОК Украины (@OlympicUA) 26 июня 2019 г.

Напомним, 26 июня украинцы Александр Сиромятников и Олег Кухарик завоевали серебро Европейских игр-2019 в соревнованиях байдарок-двоек на дистанции 1000 м.

Также в Минске Юрий Яндюк и Андрей Рыбачок выиграли серебряную награду в гребле на каноэ.

25 июня Марина Кийко и Светлана Малькова завоевали серебряную медаль Европейских игр в синхронных прыжках на батуте.

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