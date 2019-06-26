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Espreso.tvСпортЕвропейские игры-2019: Хоцяновский получил для Украины бронзу в вольной борьбе

Европейские игры-2019: Хоцяновский получил для Украины бронзу в вольной борьбе


фото: twitter
Украинский борец вольного стиля Александр Хоцяновский принес Украине бронзовую медаль Европейских игр в Минске

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины в twitter.

"Наш опытный борец вольного стиля Александр Хоцяновский, выступающий в весовой категории до 125 кг, приносит Украине бронзовую медаль ИИ Европейских игр. В "бронзовом" финале украинец вырывает победу над соперником из Турции", - говорится в сообщении НОК.

Эта награда стала для сборной Украины 22-й на Европейских играх. Всего в Минске сборная Украины получила 5 золотых, 10 серебряных и 7 бронзовых медалей.

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