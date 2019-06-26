Европейские игры-2019: как выглядит медальный зачет после 6-го дня соревнований
26 июня, 2019, 23:05
По итогам шести дней Европейских игр в Минске сборная Украины держится в топ-5 общего медального зачета
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Украинцы получили 22 награды - 5 золотых, 10 серебряных и 7 бронзовых. В медальном зачете нашу команду опережают Италия, Грузия, Беларусь и Россия.
- Напомним, бронзовую медаль 26 июня Украина принес борец вольного стиля Александр Хоцяновский в категории 125 кг.
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