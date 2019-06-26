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Espreso.tvСпортЕвропейские игры-2019: как выглядит медальный зачет после 6-го дня соревнований

Европейские игры-2019: как выглядит медальный зачет после 6-го дня соревнований


фото: twitter
По итогам шести дней Европейских игр в Минске сборная Украины держится в топ-5 общего медального зачета

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Украинцы получили 22 награды - 5 золотых, 10 серебряных и 7 бронзовых. В медальном зачете нашу команду опережают Италия, Грузия, Беларусь и Россия.

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