Емец о возвращении делегации РФ в ПАСЕ: им нужны деньги и российское политическое влияние
Об этом он сообщил на связи скайпом в эфире Еспресо.TV .
В частности Леонид Емец отметил, что ПАСЕ перешагнула через собственные принципы и те 5 лет работы, которые были проведены.
"В СЕ, кроме Парламентской ассамблеи, есть и другие органы - Комитет министров. Это аналог правительства в Украине. 5 лет мы с нашими партнерами держали ситуацию с санкциями в отношении России. Ведь Россия грубо не выполняет именно резолюцию этой Парламентской ассамблеи, - пояснил Емец. - Но Комитет министров с подачи России обратился в ПАСЕ с уставным требованием о снятии санкций с РФ. И ПАСЕ должна была рассмотреть этот вопрос ".
Он отметил, что те депутаты, которые ранее занимали осторожную позицию против России, полностью изменили мнение. "Очевидно, это было согласовано с правительствами стран. Эта позиция была очень видна: Австрия, Германия, Монако, Турция, Нидерланды почти 100-процентно поддержали снятие санкций против России", - сообщил он.
Член украинской делегации отметил, что с исторической точки зрения ситуация очень печальная.
"Это решение о закрытии возможности привлечения российского агрессора к ответственности. Санкции были именно потому, что Россия отказалась выполнять резолюции Парламентской ассамблеи. А теперь Парламентская ассамблея, которая за 5 лет не получила ни грамма выполнения собственных резолюций, решает, что можно забыть о требованиях и изменить собственные правила, дав возможность вернуться России. Потому что им нужны политическое влияние России, нужны взносы России ", - подчеркнул он.
Поэтому украинская делегация приняла решение, что до завершения этой сессии прекращает свою работу в ПАСЕ. Делегация Украины будет работать только над вопросами, которые связаны непосредственно с санкциями против России.
"Мы будем обращаться к украинскому парламенту, правительству и президенту. Ситуация изменилась, и нам надо принять консолидированное решение со всеми ветвями власти, как действовать, как реагировать, как отвечать на те вызовы, которые мы констатируем сегодня", - добавил он.
- 24 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию для возвращения к работе без ограничений права голоса.
- Украина обжаловала решение ПАСЕ о возвращении делегации РФ и покинула зал.
- После этого украинская делегация приостановила работу в ПАСЕ.
- "Депутаты" от аннексированного Крыма могут представлять полуостров в составе делегации РФ в Парламентской Ассамблее Совета Европы
- В Совете Европы не смогли дать четкий ответ на вопрос, можно ли считать законными депутатами тех делегатов из России, которых выбрали в оккупированном украинском Крыму, поэтому этим займется Венецианская комиссия
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