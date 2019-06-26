Емец о возвращении делегации РФ в ПАСЕ: им нужны деньги и российское политическое влияние

26 июня, 2019, 18:43

Член украинской парламентской делегации, народный депутат Леонид Емец прокомментировал решение Парламентской ассамблеи по возврату российской делегации в ПАСЕ

Об этом он сообщил на связи скайпом в эфире Еспресо.TV .

В частности Леонид Емец отметил, что ПАСЕ перешагнула через собственные принципы и те 5 лет работы, которые были проведены.

"В СЕ, кроме Парламентской ассамблеи, есть и другие органы - Комитет министров. Это аналог правительства в Украине. 5 лет мы с нашими партнерами держали ситуацию с санкциями в отношении России. Ведь Россия грубо не выполняет именно резолюцию этой Парламентской ассамблеи, - пояснил Емец. - Но Комитет министров с подачи России обратился в ПАСЕ с уставным требованием о снятии санкций с РФ. И ПАСЕ должна была рассмотреть этот вопрос ".

Он отметил, что те депутаты, которые ранее занимали осторожную позицию против России, полностью изменили мнение. "Очевидно, это было согласовано с правительствами стран. Эта позиция была очень видна: Австрия, Германия, Монако, Турция, Нидерланды почти 100-процентно поддержали снятие санкций против России", - сообщил он.

Член украинской делегации отметил, что с исторической точки зрения ситуация очень печальная.

"Это решение о закрытии возможности привлечения российского агрессора к ответственности. Санкции были именно потому, что Россия отказалась выполнять резолюции Парламентской ассамблеи. А теперь Парламентская ассамблея, которая за 5 лет не получила ни грамма выполнения собственных резолюций, решает, что можно забыть о требованиях и изменить собственные правила, дав возможность вернуться России. Потому что им нужны политическое влияние России, нужны взносы России ", - подчеркнул он.

Поэтому украинская делегация приняла решение, что до завершения этой сессии прекращает свою работу в ПАСЕ. Делегация Украины будет работать только над вопросами, которые связаны непосредственно с санкциями против России.

"Мы будем обращаться к украинскому парламенту, правительству и президенту. Ситуация изменилась, и нам надо принять консолидированное решение со всеми ветвями власти, как действовать, как реагировать, как отвечать на те вызовы, которые мы констатируем сегодня", - добавил он.