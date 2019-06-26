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Espreso.tvСпортЭкс-тренер "Шахтера" ошарашил своим первым решением в "Роме"

Экс-тренер "Шахтера" ошарашил своим первым решением в "Роме"


фото: shakhtar.com
Итальянская "Рома" под руководство Пуалу Фонсеки отменила тренировочный сбор

Об этом сообщил генеральный директор Ромы Гвидо Фиенга в комментарии официальному сайту римлян.

Фонсека настоял на отмене первого тренировочного сбора, который был запланирован с 29 июня по 7 июля.

"Прежде всего мы хотим принести свои извинения поклонникам Ромы, которые уже планировали приехать на тренировочную базу в Пинзоло на первый командный сбор. Такое решение было нелегко принять, но после консультации тренера со своим штабом было принято решение отложить начало подготовки для того, чтобы команда находилась в лучшей форме.

Мы понимаем, какие неудобства ощутили фанаты, которые уже заказали путешествие и проживание в Пинзоло, чтобы отправиться и поддержать команду на тренировочном сборе, и мы ищем лучшее решение для этой ситуации ", - говорится в сообщении.

 

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