Экологи рекомендуют: восемь пляжей Киева получили международную награду "Голубой флаг"

26 июня, 2019, 16:16

Восемь столичных пляжей в этом году получили экологические сертификаты - международную награду "Голубой флаг", которой награждают самые безопасные и самые экологичные пляжи мира

Об этом сообщили в КГГА.

Семь муниципальных пляжей: "Радуга", "Венеция", "Галерный", "Молодежный", "Детский", "Золотой" и "Пуща-Водица" получили международный сертификат FEE (Фонд экологического образования).

Экологический сертификат выдается пляжам и маринам стран Европы, Африки, Карибских островов, а также Новой Зеландии, Канады на основании решения независимого международного жюри об их соответствии требованиям критериев Программы "Голубой флаг".

Чтобы получить "Голубой флаг", пляж должен удовлетворять стандартам 32 критериев, касающихся экологического образования и информации, качества воды, экологического менеджмента, безопасности и услуг.

"Очень важно, что в этом году семь муниципальных пляжей получили международную награду качества -" Голубой флаг ". Это значит, что пляж соответствует международным критериям и требованиям, касающимся качества воды, комфорта и безопасности на пляже, экологического менеджмента, уровня сервиса. В общем, чтобы получить флаг, пляж должен соответствовать 32-м критериям ", - сказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Всего для киевлян и гостей столицы работает 14 муниципальных пляжей и 18 зон отдыха.

Для сравнения в 2017 году только 3 пляжа имели голубой флаг.

За последние три года отремонтировали четыре пляжа: "Радуга", "Венеция", "Молодежный", "Пуща-Водица", а в этом году планируется завершить капремонт еще трех - "Троещина", "Чорторий", "Галерный".

"Мы также настоятельно просим киевлян и гостей столицы купаться только на тех пляжах, которые приспособлены к этому (пляжи из перечня). Там есть спасательные посты, и спасатели следят за безопасностью людей. Поэтому купание на стихийных территориях отдыха - опасно", - объясняет Петр Пантелеев.

Перечень рекомендованных пляжей и зон отдыха:

Чорторий - р. Днепр, возле парка "Муромец";

Вербный - озеро Вербное, ул. Приозерная;

Пуща-Водица - пруд Горащиха, на р. Котурка, в Пуще-Водице (8-я линия)

Венеция - пролив Венецианский, остров Долобецкий;

Детский - пролив Венецианский, остров Венецианский;

Золотой - р. Днепр, остров Венецианский;

Молодежный - р. Десенка, остров Долобецкий;

Передмостная Слободка - р. Днепр, остров Венецианский;

Радуга - озеро Радуга, ул. Радужная;

Тельбин - озеро Тельбин, проспект Павла Тычины;

Центральный - р. Днепр, остров Труханов;

Радуга - Русановский пролив, ул. Никольско-Слободская;

Галерный - залив Галерный, ул. Набережно-Корчеватская;

Троещина - залив р. Десенка, ур. Ивняки, ул. Оноре де Бальзака.

Также возможен отдых без купания на территориях:

Белая - озеро Белое, проспект Героев Сталинграда;

Верхняя - залив Собачье Устье, ул. Приречная;

Наталья - залив Наталка, ул. Приречная;

Редьчина - оз. Редьчино, ул. Богатырская;

Городская - пруд Городской в Пуще-Водице (4-я линия)

Березняки - р. Днепр, Днепровская набережная;

Довбычка - р. Десенка, остров Труханов;

Лесная - оз. Лесное (ДВРЗ)

Русановская коса - Русановский пролив, Русановская набережная;

Русановский канал - Русановский канал, ул. Энтузиастов;

Алмазная - оз. Алмазное, ул. Пуховская;

Осокорки - р. Днепр, ул. Малоземельная;

Солнечная - ул. Ревуцкого;

Совская балка - ул. Петра Радченко;

Святошино - пруд № 14 на р. Нивка, ул. Верховинная;

Голубая - ул. Георгия Гонгадзе;

Синеозерная - просп. Правды;

Горбачиха - Русановский пролив, ур. Горбачиха.