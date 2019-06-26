Диджитализация наследия Франко - это тест на современность для политиков и ученых

26 июня, 2019, 20:37

Успехи в оцифровке творческого наследия выдающегося украинского писателя и ученого Ивана Франко представили сегодня на IV Форуме местного развития в г. Трускавец

Директор Государственного историко-культурного заповедника "Нагуевичи" Богдан Лазорак во время доклада "Туристический бренд наследия Франко и Еврорегион Карпаты" сообщил присутствующим о значительном прогрессе в оцифровке и популяризации архивного наследия Ивана Франко и Украины в архивных, музейных и библиотечных коллекциях.

Директор музея Франко поблагодарил присутствующего на Форуме председателя Комитета по вопросам культуры и духовности в Верховной Раде Украины Николая Княжицкого за личный вклад в диджитализацию наследия Каменяра - как известно, на протяжении последнего года научно-исследовательской команде и менеджменту ДИКЗ "Нагуевичи", при поддержке Комитета и других партнеров из Украины и из-за рубежа, удалось возродить научную и фондовую работу. Осуществлены научные исследования и экспедиции, привлечены и оцифрованы значительное количество документов - в частности, уникальные архивы церковных братств Киевской митрополии XVI-XVIII вв. из частной коллекции писателя. Благодаря реорганизации мощно осовременились условия хранения рукописей и экспонатов.

По словам директора ДИКЗ "Нагуевичи", при содействии государства и небезразличных политиков полную оцифровку Франкого наследия можно осуществить за 2-2,5 года.