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Espreso.tvОбществоДень на фронте: 21 обстрел, оккупанты бьют из тяжелой артиллерии и запрещенных минометов

День на фронте: 21 обстрел, оккупанты бьют из тяжелой артиллерии и запрещенных минометов

В среду, 26 июня, по состоянию на конец дня российские наемники на Донбассе 21 раз обстреляли позиции украинской армии, применив в том числе вооружение, запрещенное Минскими договоренностями

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики обстреляли позиции Объединенных силу неподалеку Широкино по направлению Саханки из стрелкового оружия, возле Старогнатовки по направлению Новоласпы - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, под Каменкой по направлению Васильевки - со 120-мм и 82-мм минометов, рядом с Богдановкой по направлению Петровского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Павлополь с направления Украинского - со 122-мм артиллерийских систем, около Новоселовки Второй по направлению Васильевки - с 82-мм минометов, под Авдеевкой по направлению Минерального - со 120-мм минометов, в окрестностях поселка Пески с направления Лозового - со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, под Водяным с направления Азова - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы обстреляли позиции Объединенных сил возле Луганского по направлению Нижнего Лозового и Калиновки из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, возле Крымского по направлению Знаменки и Донецкого - со 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, неподалеку Зайцевого с направления Гольмовского и Зайцевого - с 82-мм минометов, гранатометов различных систем, великокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в районе Новолуганского с направления Доломитного - с 82-мм миномета, вблизи Гладосово с направления Гольмовского - из крупнокалиберных пулеметов, рядом с Южным с направления шахты им. Гагарина - с 82-мм миномета.

С начала суток 26 июня потерь среди украинских военнослужащих не зафиксировано. На обстрел со стороны российских боевиков украинские подразделения ответили огнем.

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