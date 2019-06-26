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Espreso.tvОбществоАрсений Яценюк: Рада должна на внеочередном заседании рассмотреть вопрос возврата России в ПАСЕ и обратиться к европейским парламентам осудить этот позорный шаг

Арсений Яценюк: Рада должна на внеочередном заседании рассмотреть вопрос возврата России в ПАСЕ и обратиться к европейским парламентам осудить этот позорный шаг


фото: http://nfront.org.ua
Россия, которая нарушает международное право и совершает агрессию, должна нести за это наказание, а не возвращаться в Парламентскую Ассамблею Совета Европы под аплодисменты наших западных партнеров

Об этом заявил в своем видеообращении 26 июня премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, пишет пресс-служба.

Он подчеркнул, что решение о возвращении России в Парламентскую Ассамблею Совета Европы является "позорным": "Это поражение Запада и победа России. И к этому поражению Запад сам причастен".

Украинский парламент должен на внеочередном заседании рассмотреть этот вопрос и обратиться к партнерам и союзникам из европейских парламентов с тем, чтобы осудить этот позорный шаг, подчеркнул лидер "Народного фронта".

Жесткая реакция крайне необходима, подчеркнул Арсений Яценюк: «Если мы промолчим, завтра так же потихоньку снимут санкции, введенные против России за оккупацию Крыма, Донецка и Луганска. А послезавтра еще отдельные наши партнеры будут осуждать Украину, а не Россию, за "невыполнение Минских соглашений".

Кроме того, отметил он, Министерство иностранных дел должно сделать демарши в тех странах, "которые поддержали это позорное решение".

"Мы должны проявить позицию. Мы должны защитить свободу. Мы должны защитить нашу территориальную целостность. И мы должны на весь мир сказать: тот, кто нарушает международное право, кто совершает агрессию, - а это Россия, - должен нести за это наказание, а не возвращаться в Парламентскую Ассамблею Совета Европы под аплодисменты наших западных партнеров ", - заявил Арсений Яценюк.

 

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