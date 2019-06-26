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Espreso.tvОбществоАрмия FM может прекратить вещание на оккупированных территориях, - волонтер

Армия FM может прекратить вещание на оккупированных территориях, - волонтер

Украинская государственная военная радиостанция Армия FM прекратит вещание в зоне Операции объединенных сил, в том числе на оккупированные Россией территории Донбасса, а также на оккупированній Крым, если Нацсовет по телерадиовещанию в ближайшее время не продлит разрешения на вещание

Об этом сообщил в Facebook ветеран АТО, волонтер Олег Болдырев (Мартин Брест).

"В июле и начале августа заканчиваются разрешения на временное вещание в ООС и на Чонгаре. Продление этих разрешений должно было состояться еще в мае... но Нацсовет по вопросам телерадиовещания этого не сделал, не делает и сейчас - не приходят члены Нацсовета на заседание" , - написал Болдырев.

Волонтер отметил, что в случае непродления разрешений вещание прекратят уже с 11 июля.

"В июле, 11 числа, через две недели - мы потеряем вещание в Горняке, Бахмутовке и на Чонгаре. Второго августа - Мариуполь, Бахмут, Волноваха, Славянск, Краматорск, Светлодарск и Попасная. Вещание, которое достигало Донецка и Луганска.. . ну вы поняли. То же самое происходит с украинскими телеканалами. На теле- и радиочастотах уже начали вещание российские и сепарские станции, работающие из Донецка и Луганска", - добавил Болдырев.

Ранее "Радио Свобода" сообщила, что в такой ситуации на Донбассе оказались в целом 29 украинских телерадиокомпаний, которіе осуществляют вещание на 50 FM-частотах, 20 аналоговых и 9 цифровых каналах.

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