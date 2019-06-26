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Espreso.tvОбществоАкция за импичмент Зеленскому в Ровно: 16-летнюю девушку признали виновной

Акция за импичмент Зеленскому в Ровно: 16-летнюю девушку признали виновной

Суд признал виновной 16-летнюю Дарью Коцюрубу в административном правонарушении, которое случилось 25 мая

Об этом рассказала мать девочки, передает UA Ровно

"Была в суде, забрала решение судьи. У нас - предупреждения, штрафа нет. Но мы будем подавать апелляцию и доказывать невиновность. По моему делу (ненадлежащее воспитание, - ред.) - то его перенесли, - рассказала мама Наталья.

Напомним, Дарья Коцюруба с товарищем в центре города держали плакаты , на одном из которых, в частности, была надпись "импичмент президенту".

Полиция тогда пригласила их в участок и составила протокол за неуведомление соответствующих органов при проведении митингов и демонстраций. Также протокол составили и на мать несовершеннолетней.

Зеленский на это отреагировал : призвал МВД не принимать меры против политических протестующих, если они не нарушают правопорядок.

 

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