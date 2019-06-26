725 км на одном заряде: в Нидерландах начали продавать электроказ с солнечными панелями

26 июня, 2019, 16:20

Нидерландская компания Lightyear открыла предзаказ на электромобиль One, способный на одном заряде аккумуляторов преодолевать до 725 км

Об этом со ссылкой на сайт компании сообщает Громадское.

Автомобиль имеет солнечные панели, благодаря которым может пополнять заряд аккумуляторов во время движения.

Разработчики уверяют, что солнечные панели, размещенные на всей верхней поверхности автомобиля, достаточно эффективны, чтобы в идеальных условиях за час зарядить аккумуляторы на 12 км.

Впрочем, в зависимости от реальных погодных условий этот показатель может быть значительно меньше, например, за зимний световой день заряда хватает всего на несколько километров.

Для уменьшения расхода заряда аккумуляторов корпус автомобиля сделали аэродинамическим. При этом многие элементы корпуса выполнены из легких материалов, в частности углепластика.

Машина поддерживает быстрый 60-киловаттное зарядное устройство и способна разгоняться до 100 км в час за 10 секунд.

Стоимость автомобиля по предварительному заказу составляет 149 тыс. евро. В то же время чтобы получить одну из первых 100 машин, предоплата должна быть не менее 119 000 евро. Поставка первых машин покупателям запланирована на начало 2021 года.